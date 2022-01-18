NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

Korkunç sona adım adım yaklaşıyoruz. Bilim insanları tehlikenin artık çok ciddi boyutlarda olduğunu aktarıyor. Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?
Bilim insanlarının açıklamaları ve ortaya çıkan senaryolar ise oldukça ürkütücü! İşte küresel ısınma yüzünden gelecekte yaşanabilecekler...
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.
İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.