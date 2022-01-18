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NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

NASA'dan uzmanlar ve farklı kuruluşlarda görev yapan bilim insanlarından arka arkaya yeni uyarılar geldi! Araştırmacılar küresel ısınma konusunda oldukça endişeli. Geçtiğimiz günlerde okyanuslardaki ısı emiliminin daha çok artığına dair bir çalışmanın sonuçları açıklanmıştı. Okyanusların üst tabakası 2021'de, 2020'ye göre yüzde 70 daha fazla ısı emdi. Bu ısınma karbon verimliliğini etkiliyor ve havaya daha fazla karbondioksitin salınmasını sağlıyor. Okyanuslardaki ısınma deniz yaşamını etkilerden, hava şartlarını da değişmesine yol açıyor. Küresel ısınmanın etkileri oldukça fazla. Dünyamız gelecek nesiller için korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Her geçen saniye acı gerçeğe daha da yaklaşıyoruz. NASA'nın uydulardan ve istasyonlardan elde ettiği görüntüler bu gerçeği gözler önüne serdi. Peki küresel ısınma bu hızda devam ederse gelecekte neler olacak? İnsanoğlunu nasıl bir son bekliyor? Korkunç olaylar silsilesi nerelerde cereyan edecek? İşte dehşete düşüren detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:58
NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

Korkunç sona adım adım yaklaşıyoruz. Bilim insanları tehlikenin artık çok ciddi boyutlarda olduğunu aktarıyor. Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?

NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

Bilim insanlarının açıklamaları ve ortaya çıkan senaryolar ise oldukça ürkütücü! İşte küresel ısınma yüzünden gelecekte yaşanabilecekler...

NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

NASA uyardı! Bilim insanları bu gidişle korkunç olayların yaşanacağını söyledi!

İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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