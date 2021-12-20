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NASA'nın uydusu SOHO Güneş'te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın uzay aracı Parker bir ilke imza atarak Güneş'in dış atmosferinden geçmeyi başardı. Bu olay tarihe Güneş'e dokunuş olarak geçti. Diğer yandan NASA, Avrupa Uzay Ajansı ESA'la birlikte geliştirdiği ortak projesi SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) ile de Güneş'i incelemeye devam ediyor. Kısa süre önce SOHO'dan gelen görüntülerde Güneş'te olağandışı bir durum tespit edildi. Korkutucu keşif karşısında NASA herhangi bir açıklama yapmıyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:29
NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

NASA'nın en çok araştırma yaptığı gök cisimlerinin başında Güneş yer alıyor. Uzay ajansı hem Güneş'in sırlarını ortaya çıkarıyor hem de Güneş patlamalarını takip ediyor. Yaşanan Güneş patlamalarının sonucunda jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar Dünya'ya eriştiğinde problemlere neden olabiliyor. 1859'da yaşanan jeomanyetik fırtına sonucunda tüm Avrupa ve Amerika'da telgraf ağları devre dışı kalmıştı. Ancak bu seferki durum Güneş patlamasından bile daha tehlikeli olarak nitelendirildi. Güneş'in yakınında bir küp bulundu.

NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

SOHO uzay aracı tarafından sağlanan yeni görüntüleri inceleyen ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti. Waring gizemli nesnenin büyük bir UFO olduğunu ve Güneş'in yakınında birçok kez görüldüğünü söyledi.

NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

Waring, "SOHO'dan görüntüleri düzenli olarak inceliyorum. Birkaç senedir küp UFO, Güneş'imizi ziyaret ediyor. Güneş'ten enerji dolduruyor. Küp uzay gemisi belki Güneş sistemini ve bizi izliyor, belki de belirli bir rotada ilerleyen ve ara sıra Güneş'ten enerji doldurmak için sistemimizi ziyaret eden bir gemi. Hangi ihtimal olursa olsun bu görüntüler uzaylıların varlığını kanıtlıyor" dedi.

NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

Waring küp UFO dışında başka uzay gemilerinin de Güneş'i ziyaret ettiğini ve bunların da görüntülerinin olduğunu ileri sürdü.

NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

Ünlü komplo teorisyenin iddialarına destek de geldi. Başka uzaylı avcıları NASA'nın Güneş'in yakınındaki UFO'ları birçok kez tespit ettiğini, fakat bunları asla kamuoyuna açıklamadığını belirtti.

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