NASA’nın uydusu SOHO Güneş’te buldu! NASA gelen görüntüler karşısında açıklama yapamadı

NASA'nın en çok araştırma yaptığı gök cisimlerinin başında Güneş yer alıyor. Uzay ajansı hem Güneş'in sırlarını ortaya çıkarıyor hem de Güneş patlamalarını takip ediyor. Yaşanan Güneş patlamalarının sonucunda jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar Dünya'ya eriştiğinde problemlere neden olabiliyor. 1859'da yaşanan jeomanyetik fırtına sonucunda tüm Avrupa ve Amerika'da telgraf ağları devre dışı kalmıştı. Ancak bu seferki durum Güneş patlamasından bile daha tehlikeli olarak nitelendirildi. Güneş'in yakınında bir küp bulundu.

SOHO uzay aracı tarafından sağlanan yeni görüntüleri inceleyen ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti. Waring gizemli nesnenin büyük bir UFO olduğunu ve Güneş'in yakınında birçok kez görüldüğünü söyledi.

Waring, "SOHO'dan görüntüleri düzenli olarak inceliyorum. Birkaç senedir küp UFO, Güneş'imizi ziyaret ediyor. Güneş'ten enerji dolduruyor. Küp uzay gemisi belki Güneş sistemini ve bizi izliyor, belki de belirli bir rotada ilerleyen ve ara sıra Güneş'ten enerji doldurmak için sistemimizi ziyaret eden bir gemi. Hangi ihtimal olursa olsun bu görüntüler uzaylıların varlığını kanıtlıyor" dedi.

Waring küp UFO dışında başka uzay gemilerinin de Güneş'i ziyaret ettiğini ve bunların da görüntülerinin olduğunu ileri sürdü.