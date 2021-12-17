Nazilerin karanlık sırrı ortaya çıktı! Emri Hitler vermişti, daha önce böylesi görülmedi!

Şu zamana kadar Nazi UFO'larına ait olduğu iddia edilen bazı şematik planlar ve fotoğraflar ortaya çıktı, hatta birkaç prototipin yapıldığı da söylendi. Dedikodulara göre Nazilerin çoğu UFO denemesi başarısız olmuş, savaşın sonlarına doğru son model bir prototipi uçurmayı başarmışlar. Ancak savaşın kaybedilmesine yakın olduğundan diğer ülkeler prototipi ele geçirmesin diye imha etmişler. Bunun gibi daha birçok söylenti hikaye var. Ne kadarı doğru bilinmez.

60 yıldan daha eski olan bu ilginç halka yapılar, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından inşa edilmiş. Murmansk kentinde Liinakhamari köyü yakınlarında bulunuyorlar. Halka yapılarla alakalı ilginç hikayeler var. Topçu atışı için yapıldıklarını belirtenler var. Ancak asıl ilgi çekici hikaye ise UFO'larla alakalı.

Bu yapıların Nazilere ait UFO'ların iniş pisti olduğu iddia ediliyor. Dilden dile dolanan hikayelerde garip ışıkların bu alana indiği ve kalktığı söyleniyor. Mesela hikayelerden birinde Nazi simgeli yuvarlak metal bir cismin hızlıca halkaların birinin üstünden kalktığı ileri sürülüyor.

İlk halka ve ikinci halka su içinde. İki halkanın deniz seviyesinde yer alması ise garip şekilde karşılanıyor. Rivayetlerde suyun UFO'ların motorundan gelen sıcaklığı engellediği söyleniyor.