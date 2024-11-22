Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)' raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir, en zengin iller sıralamasında birinci olamadı. İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL) 81-VAN 54.272 80-AĞRI 55.296 79- ŞANLIURFA 64.416 78-BİTLİS 67.566 77-DİYARBAKIR 71.627 76-MUŞ 72.894 75-KARS 78.092 74-TOKAT 78.243 73-BİNGÖL 78.587 72-ADIYAMAN 79.223 71-SİİRT 79.308 70-BATMAN 82.052 69-HAKKARİ 84.114 68-ORDU 84.156 67-GİRESUN 85.453 66-GÜMÜŞHANE 87.079 65-IĞDIR 88.405 64-ŞIRNAK 89.753 63-ERZURUM 91.804 62-MALATYA 93.573 61-YOZGAT 93.776 60-BAYBURT 97.907 59-BARTIN 100.621 58-SİNOP 101.000 57-ÇORUM 101.522 56-TRABZON 102.286 55-ELAZIĞ 102.406 54-MARDİN 103.083 53-OSMANİYE 105.950 52-RİZE 108.592 51-AMASYA 112.044 50-ARDAHAN 112.470 49-NİĞDE 113.436 48-SAMSUN 113.518 47-AFYONKARAHİSAR 114.168 46-SİVAS 114.378 45-NEVŞEHİR 116.657 44-HATAY 116.968 43-KİLİS 118.522 42-KAHRAMANMARAŞ 121.299 41-KARABÜK 121.801 40-ISPARTA 125.649 39-AYDIN 125.800 38-KASTAMONU 129.262 37-KIRŞEHİR 131.550 36-TUNCELİ 134.369 35-AKSARAY 134.484 34-BURDUR 135.580 33-ADANA 135.798 32-KÜTAHYA 139.906 31-KONYA 140.328 30-ÇANKIRI 140.375 29-GAZİANTEP 144.592 28-UŞAK 146.685 27-KAYSERİ 147.093 26-ERZİNCAN 147.559 25-EDİRNE 147.752 24-DÜZCE 148.095 23-BALIKESİR 149.939 22-KARAMAN 155.411 21-DENİZLİ 156.713 20-SAKARYA 158.024 19-ZONGULDAK 158.478 18-MERSİN 162.806 17-ARTVİN 163.520 16-KIRIKKALE 167.469 15-MANİSA 169.167 14-ESKİŞEHİR 183.319 13-ÇANAKKALE 183.616 12-MUĞLA 186.372 11-BOLU 187.561 10-ANTALYA 190.499 9-BURSA 192.098 8-YALOVA 197.475 7-KIRKLARELİ 201.355 6-BİLECİK 206.662 5-İZMİR 218.779 4-ANKARA 230.677 3-TEKİRDAĞ 253.501 2-İSTANBUL 287.524 1-KOCAELİ 302.772