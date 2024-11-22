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Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye'nin en zengin şehiri o ilimiz

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin en zengin illerini açıkladı. Listenin zirvesinde İstanbul, Ankara ve İzmir yer almadı. İşte İşte Türkiye'nin en zengini seçilen o ilimiz...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:28
Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir, en zengin iller sıralamasında birinci olamadı.

Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81-VAN

54.272

Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

80-AĞRI

55.296

Ne Ankara ne İzmir ne de İstanbul! Türkiye’nin en zengin şehiri o ilimiz

79- ŞANLIURFA

64.416

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