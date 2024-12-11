“Ne bakıyorsun” tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: “Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı”

"EŞİM BU KADAR BIÇAK DARBESİNİ HAK ETMİYORDU"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., maktulün eşi İlayda Tazegül Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen maktulün eşi, "Sebebi ne olursa olsun eşim bu kadar bıçak darbesini hak etmiyordu.