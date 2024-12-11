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“Ne bakıyorsun” tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: “Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı”

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen korkunç olayda "Ne bakıyorsun" tartışmasının sonunda tanımadığı genci bıçaklayarak öldürmüştü. O cani hakkında karar çıkarken talihsiz adamın eşi olaydan 1 ay sonra düğün yapacaklarını söyledi. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:20
Ne bakıyorsun tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı

Kan donduran olay, 23 Temmuz 2023'te gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Parkta, 26 yaşındaki Kaptan Kırdudu ile 42 yaşındaki Murat E. arasında "Ne bakıyorsun" tartışması yaşandı.

Ne bakıyorsun tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı

Tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ne bakıyorsun tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı

Cinayet büro dedektifleri ise zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gören ve görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren Murat E.'yi yakaladı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne bakıyorsun tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı

"EŞİM BU KADAR BIÇAK DARBESİNİ HAK ETMİYORDU"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., maktulün eşi İlayda Tazegül Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen maktulün eşi, "Sebebi ne olursa olsun eşim bu kadar bıçak darbesini hak etmiyordu.

Ne bakıyorsun tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı

Eşim yaralandıktan sonra sanık yardım edebilirdi. Resmi nikah yaptık ancak olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı. Eşim geri gelmeyecek biliyorum ama sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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