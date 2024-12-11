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“Ne bakıyorsun” tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: “Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı”
“Ne bakıyorsun” tartışmasında ölen şahsın eşinden yürek yakan sözler: “Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı”
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen korkunç olayda "Ne bakıyorsun" tartışmasının sonunda tanımadığı genci bıçaklayarak öldürmüştü. O cani hakkında karar çıkarken talihsiz adamın eşi olaydan 1 ay sonra düğün yapacaklarını söyledi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:20