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Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: "İnsanlığı değiştirebilir..."
Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: "İnsanlığı değiştirebilir..."
Aşırı soğuğa, aside ve susuzluğa dayanabilen, ölümcül dozlarda radyasyona karşı direnç gösteren Deinococcus radiodurans adlı mikroorganizma, bu özellikleri sayesinde "Conan Bakterisi" lakabını kazandı. Peki bu bakteri insanlığın kaderini değiştirebilir mi? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 11.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:23