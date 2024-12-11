Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: "İnsanlığı değiştirebilir..."

D. radiodurans adlı bakteri, bu oksijen hasarına karşı mangan bazlı antioksidanlardan oluşan bir sigorta mekanizması geliştirmiştir. Araştırmacılar, manganın fosfat ve peptitlerle bir araya geldiğinde oluşturduğu güçlü bir karışımın, oksijen radikallerinin neden olduğu zararı etkili bir şekilde azalttığını buldu.