Trend Galeri Trend Yaşam Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: "İnsanlığı değiştirebilir..."

Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: "İnsanlığı değiştirebilir..."

Aşırı soğuğa, aside ve susuzluğa dayanabilen, ölümcül dozlarda radyasyona karşı direnç gösteren Deinococcus radiodurans adlı mikroorganizma, bu özellikleri sayesinde "Conan Bakterisi" lakabını kazandı. Peki bu bakteri insanlığın kaderini değiştirebilir mi? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 11.12.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:23
Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: İnsanlığı değiştirebilir...

ABD'de Northwestern Üniversitesi ve Uniformed Services Üniversitesi'nden (USU) bilim insanları, bu bakterinin sıradışı dayanıklılığının kimyasal temellerini anlamak için detaylı bir araştırma yaptı. Bulgular, bu mikroorganizmanın ölümcül radyasyona karşı nasıl korunduğuna dair önceki varsayımları değiştirdi.

Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: İnsanlığı değiştirebilir...

BAKTERİNİN DAYANIKLILIK SIRRI
Radyasyon, biyolojik moleküllerin bağlarını bozarak hücrelerin yapısını parçalar. Çoğu canlı, bu zararı onarmak için genetik materyal gibi hayati sistemlerini korumaya yönelik mekanizmalara sahiptir.

Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: İnsanlığı değiştirebilir...

Ancak, yeterince güçlü iyonize enerji veya susuzluk gibi stres faktörleriyle hücrelerde süperoksit radikalleri olarak bilinen toksik oksijen molekülleri birikir. Bu moleküller, onarım mekanizmalarını devre dışı bırakarak zararı artırır.

Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: İnsanlığı değiştirebilir...

D. radiodurans adlı bakteri, bu oksijen hasarına karşı mangan bazlı antioksidanlardan oluşan bir sigorta mekanizması geliştirmiştir. Araştırmacılar, manganın fosfat ve peptitlerle bir araya geldiğinde oluşturduğu güçlü bir karışımın, oksijen radikallerinin neden olduğu zararı etkili bir şekilde azalttığını buldu.

Ne susuzluk etkiliyor ne de soğuk! Radyasyonun bile öldüremediği canlının sırrı çözüldü: İnsanlığı değiştirebilir...

ÜÇLÜ KOMBİNASYONUN GÜCÜ
Araştırmayı yöneten Northwestern Üniversitesi'nden kimyager Brian Hoffman ve USU'dan patolog Michael Daly, bu kombinasyonun moleküler bileşenlerini detaylı şekilde inceledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA