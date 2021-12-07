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Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Kazakistan'dan gelen bu görüntüler şaşkına çevirecek cinsten. Eksi 40 derecedeki soğuğa aldırmıyorlar. Bu görüntüler Narın bölgesinden. Narın Nehri kıyısındaki Tash-Bashat köyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağı altın toplamak. Günde neredeyse 500 gram altın çıkardıkları oluyor. Altın madencisi köylüleri ne zor şartlar ne de soğuk hava engellemiyor. Altın avı manzaraları ise dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. İşte nehir kıyısındaki köylülerin ilginç yaşamı...

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 17:07
Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Narın Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor.

Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Altın madenciliği, üretim olmayan yerdeki köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor.

Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor.

Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Bu da yaklaşık 2250 Kırgızistan Somu ya da 23 dolar ediyor.

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