Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Kazakistan'dan gelen bu görüntüler şaşkına çevirecek cinsten. Eksi 40 derecedeki soğuğa aldırmıyorlar. Bu görüntüler Narın bölgesinden. Narın Nehri kıyısındaki Tash-Bashat köyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağı altın toplamak. Günde neredeyse 500 gram altın çıkardıkları oluyor. Altın madencisi köylüleri ne zor şartlar ne de soğuk hava engellemiyor. Altın avı manzaraları ise dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. İşte nehir kıyısındaki köylülerin ilginç yaşamı...
Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Narın Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor.
Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor.
Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor.
Bu da yaklaşık 2250 Kırgızistan Somu ya da 23 dolar ediyor.