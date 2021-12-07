Trend Galeri Trend Yaşam Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Nehirden günde 500 gram altın çıkarıyorlar! Eksi 40 dereceye aldırmıyorlar

Kazakistan'dan gelen bu görüntüler şaşkına çevirecek cinsten. Eksi 40 derecedeki soğuğa aldırmıyorlar. Bu görüntüler Narın bölgesinden. Narın Nehri kıyısındaki Tash-Bashat köyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağı altın toplamak. Günde neredeyse 500 gram altın çıkardıkları oluyor. Altın madencisi köylüleri ne zor şartlar ne de soğuk hava engellemiyor. Altın avı manzaraları ise dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. İşte nehir kıyısındaki köylülerin ilginç yaşamı...

AA Trend Yaşam Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 17:07 PAYLAŞ