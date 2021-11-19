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Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Müge Anlı'da da gündeme gelen Neslihan Kaya cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın cinayette gizli tanığa ulaşmasının ardından katil tutuklanmıştı. Gelen son bilgilere göre katil Tevfik Darıcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Katil Darıcığlu ifadesinde kendimi kaybedince bıçaklamaya... İşte katilin kan donduran ifadeleri....

Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 15:57
Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cansız bedeni bulundu.

Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından toprağa verildi.

Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşinden boşandığı belirtilen Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Bölgede yaşayanların bilgisine başvuran polisler, çevredeki 150 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Yapılan araştırma sonunda polis, şüphelinin Tevfik Darıcıoğlu olduğunu saptadı. Adresinde bulunmayan Darıcıoğlu, dün cinayetin işlendiği mahalledeki bir arkadaşının evinde yakalandı.

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