Neslihan Kaya cinayetinde flaş gelişme: Katilin ifadeleri ortaya çıktı!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşinden boşandığı belirtilen Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonunda polis, şüphelinin Tevfik Darıcıoğlu olduğunu saptadı. Adresinde bulunmayan Darıcıoğlu, dün cinayetin işlendiği mahalledeki bir arkadaşının evinde yakalandı.



