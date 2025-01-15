Trend
Galeri
Trend Yaşam
Nevşehir'de pes dedirten olay: 500 milyon TL'lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!
Nevşehir'de pes dedirten olay: 500 milyon TL'lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!
Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çetenin 8 saatte bir nöbet değişerek dinlendikleri de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:39