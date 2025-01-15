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Nevşehir'de pes dedirten olay: 500 milyon TL'lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çetenin 8 saatte bir nöbet değişerek dinlendikleri de ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:39
Nevşehir’de pes dedirten olay: 500 milyon TL’lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

Nevşehir'de internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan ekipler yaklaşık

1 YIL FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP!

1 yıl fiziki ve teknik takip sonrası 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Serkan K. olduğunu belirledi.

Nevşehir’de pes dedirten olay: 500 milyon TL’lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 56 kişi gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler paraların kripto varlıklar üzerinden şahıslarca kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi.

Nevşehir’de pes dedirten olay: 500 milyon TL’lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

'SAHTE SİTE KURMUŞLAR'

Çalışmayı derinleştiren ekiplerce Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri ve dinlendikleri belirlendi.

Nevşehir’de pes dedirten olay: 500 milyon TL’lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

'250 KİŞİYİ 500 MİLYON DOLANDIRDILAR'

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi.

Nevşehir’de pes dedirten olay: 500 milyon TL’lik dev soygun! Dinlene dinlene yaptılar!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada aynı yöntemlerle Türkiye genelinde 250'den fazla mağduru 500 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik; Mersin başta olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul illerindeki 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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