Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

AFAD ekipleri, JAK ve SAK timlerinden oluşan toplam 65 personel, 16 araç ve 3 botla devam eden çalışmalarda şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.