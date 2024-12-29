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Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…
Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…
Niğde'de yakınlarının haber alamadığı Osman Şükrü Dinçsoy için arama çalışması başlatıldı. 22 yaşındaki gencin motosikleti ve cep telefonuna Azatlı Baraj Gölü yakınlarında ulaşıldı. Dinçsoy'a ulaşmak için 65 personel, 16 araç ve 3 botla çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:55