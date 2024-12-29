Trend Galeri Trend Yaşam Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı Osman Şükrü Dinçsoy için arama çalışması başlatıldı. 22 yaşındaki gencin motosikleti ve cep telefonuna Azatlı Baraj Gölü yakınlarında ulaşıldı. Dinçsoy'a ulaşmak için 65 personel, 16 araç ve 3 botla çalışmalar sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:55
Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.

Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, 4'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

Jandarma ile Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen 4 dalgıç ekibi de baraj gölünde çalışmalara destek verdi. Vali Cahit Çelik de sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Niğde’de Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları dördüncü gününde: Motosikleti ve cep telefonu…

AFAD ekipleri, JAK ve SAK timlerinden oluşan toplam 65 personel, 16 araç ve 3 botla devam eden çalışmalarda şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA