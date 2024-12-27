Trend Galeri Trend Yaşam Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Niğde'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (20) arama çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:55
Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.

Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.

Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Gece boyunca AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışmasında bir sonuç alınamadı.

Niğde’de sır olay: Osman Şükrü Dinçsoy yeniden aranıyor!

Ailesinin de göl çevresinde büyük üzüntü ile takip ettiği arama çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile tekrar başlatıldı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı...

SON DAKİKA SON DAKİKA