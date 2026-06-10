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Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

Niğde'de bir çobanın dağda gezerken tesadüfen bulduğu 2 bin 800 yıllık kayıp krallık, tescilli dev aslanları ve sır dolu terk ediliş öyküsüyle dikkat çekti. Demir Çağı'nda Anadolu'ya hükmeden gizemli Tabal Krallığı'na ait bilinen ilk ve tek şehir devleti olan bu antik kent, krater gölünün hemen kenarına inşa edilmiş muazzam surları ve 3 metrelik devasa kapılarıyla görüntülendi. İşte o gizemli kentin tüm çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:30
Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

Anadolu coğrafyası, asırlık gizemleriyle dünya arkeoloji tarihini sarsmaya devam ediyor. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, deniz seviyesinden tam 2 bin 172 metre yükseklikte yer alan sönmüş bir volkanik dağın zirvesinde konumlanan Tabal Krallığı'nın yerleşim yeri Göllü Dağ, Anadolu'nun en özgün ve gizemli yerleşimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu devasa dağ şehri; milimetrik şehir planlaması, anıtsal savunma sistemleri ve inşaatı bitmeden aniden ıssızlığa gömülen hikayesiyle büyülemeye devam ediyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

KRATER GÖLÜNÜN KENARINDA 2800 YILLIK BİR SAVAŞ ŞEHRİ

Arkeolog Mustafa Eryaman'ın aktardığı bilgilere göre Tabal Krallığı'nın yerleşim yeri Göllü Dağ, antik kent mimarisi ile doğal peyzajın dünyada nadir görülen bir bütünleşmesini sunuyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

DOĞAL SAVUNMA VE SU KAYNAĞI

Şehir, sönmüş volkanik dağın zirvesindeki krater gölünün hemen kenarına kurulmuş. Bu göl, hem kentin hayati su ihtiyacını karşılıyor hem de düşman saldırılarına karşı doğal bir kale görevi görüyordu.

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Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

MUAZZAM SUR SİSTEMİ

Kent, gölü de içine alacak şekilde devasa bir dış sur sistemiyle çerçevelenmiş. Bu surlar tam 3 metre genişliğe, 5 metre yüksekliğe sahip ve şehre girişi sağlayan 3 anıtsal ana kapısı bulunuyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

GELECEKTEN GELEN PLAN

Günümüz modern şehirlerinde uygulanan simetrik ve ızgara planlı cadde-sokak düzeni, bundan 2 bin 800 yıl önce bu dağın zirvesinde kusursuzca uygulanmıştı.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

BEYAZ ANDEZİTTEN ÇİFT BAŞLI ASLANLAR DİYARI

Göllü Dağ, arkeoloji literatüründe "Aslanlarıyla Ünlü Kent" olarak anılıyor. Kentin en yüksek noktasına inşa edilen ve hem saray hem de tapınak işlevi gören devasa yapının güney girişinde, dönemin ihtişamını özetleyen muazzam heykeller bulundu.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

ÇİFTE KAPI ASLANLARI

Beyaz andezit taştan işlenmiş, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 2 metre uzunluğundaki devasa çift başlı aslan heykelleri ile aslan dekorlu sütun kaideleri kentin gücünü simgeliyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

MÜZELERE TAŞINAN HAZİNE

Kazılarda elde edilen iki adet çift başlı aslan, kapı aslanları ve yarı işlenmiş sfenkslerin (insan başlı aslan) büyük bölümü günümüzde Kayseri ve Niğde Arkeoloji Müzelerinde koruma altında sergileniyor. Dört aslanla süslenmiş ünik bir sütun kaidesi ise Göllü Dağ'da doğanın kalbinde yer alıyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

EN BÜYÜK GİZEM

Göllü Dağ Antik Kenti'ni Anadolu arkeolojisinde asıl sıra dışı yapan şey, kentin içinde barındırdığı devasa gizem. Kazılarda ortaya çıkarılan aslan heykellerinin, sfenkslerin ve sütun kaidelerinin birçoğunun yarım kalmış, işçiliği tamamlanmamış olduğu görüldü.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

Daha da önemlisi, kazı alanında günlük yaşama dair seramik, çanak, çömlek gibi evsel buluntular neredeyse yok denecek kadar sınırlı. Arkeolog Mustafa Eryaman, bu verilerin kentin henüz tam kurulum ve inşa aşamasındayken, halk içine hiç yerleşemeden aniden terk edildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

OLASI SENARYOLAR NELER?

2172 metre yükseklikteki bu muazzam kentin neden bir anda kaderine terk edildiğine dair kesin bir bilimsel kanıt yok. Ancak bilim insanları; dağın zirvesindeki aşırı sert iklim koşullarını, ani bir düşman saldırısı tehdidini, salgın hastalıkları ya da o dönem bölgeye hakim olan Tabal Krallığı içindeki büyük siyasi çalkantıları ana nedenler arasında gösteriyor.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

ÇOBANIN KEŞFİ VE ATATÜRK'ÜN TALİMATI

Anadolu'nun zirvesindeki bu muazzam krallığın gün yüzüne çıkış hikayesi, en az kentin kendisi kadar etkileyici bir geçmişe sahip.

Göllü Dağ'ın bulutlara komşu olan zirvesindeki bu kalıntılar, 1932 yılında Kömürcü köyünde çobanlık yapan Civan Ali tarafından tamamen tesadüfen fark edildi. Dağda hayvanlarını otlatırken devasa taş yapıları ve heykel parçalarını gören çobanın bu keşfi, kısa sürede dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ulaştı. Kültürel mirasın korunmasına ve Türk tarihinin köklerinin araştırılmasına büyük önem veren Atatürk, vakit kaybetmeden bilimsel süreçlerin başlatılması talimatını verdi.

Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

CUMHURİYETİN İLK ÖNCÜ KAZISI

Atatürk'ün emriyle 1934 yılında Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık başkanlığında bölgede ilk sistematik kazılar başlatıldı. Erken Cumhuriyet döneminin bu öncü ve vizyoner adımı, ilerleyen yıllarda Burhan Tezcan ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Wulf Schirmer'in çalışmalarıyla desteklenerek kentin bugünkü görünümünü ortaya çıkardı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör