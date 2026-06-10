Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!

ÇOBANIN KEŞFİ VE ATATÜRK'ÜN TALİMATI

Anadolu'nun zirvesindeki bu muazzam krallığın gün yüzüne çıkış hikayesi, en az kentin kendisi kadar etkileyici bir geçmişe sahip.

Göllü Dağ'ın bulutlara komşu olan zirvesindeki bu kalıntılar, 1932 yılında Kömürcü köyünde çobanlık yapan Civan Ali tarafından tamamen tesadüfen fark edildi. Dağda hayvanlarını otlatırken devasa taş yapıları ve heykel parçalarını gören çobanın bu keşfi, kısa sürede dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ulaştı. Kültürel mirasın korunmasına ve Türk tarihinin köklerinin araştırılmasına büyük önem veren Atatürk, vakit kaybetmeden bilimsel süreçlerin başlatılması talimatını verdi.