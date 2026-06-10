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Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!
Niğde’nin kalbinde gizemli Tabal Krallığı’nın izleri... Meğer dağın zirvesinde koca bir tarih yatıyormuş!
Niğde'de bir çobanın dağda gezerken tesadüfen bulduğu 2 bin 800 yıllık kayıp krallık, tescilli dev aslanları ve sır dolu terk ediliş öyküsüyle dikkat çekti. Demir Çağı'nda Anadolu'ya hükmeden gizemli Tabal Krallığı'na ait bilinen ilk ve tek şehir devleti olan bu antik kent, krater gölünün hemen kenarına inşa edilmiş muazzam surları ve 3 metrelik devasa kapılarıyla görüntülendi. İşte o gizemli kentin tüm çarpıcı detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:30