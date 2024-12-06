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Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi: "Neredeyse tek başına bir il..."

Türkiye'nin en kalabalık illeri ve ilçeleri oldukça dikkat çekiyor. Farklı nüfus dağılımları ile ülkenin birçok bölgesindeki ilçe yapılanması bazı illeri geride bırakacak şekilde kalabalık ve büyük. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:29
Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi: Neredeyse tek başına bir il...

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 10 İLÇESİ

10. ÜMRANİYE – 723.760

Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi: Neredeyse tek başına bir il...

9. PENDİK – 743.774

Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi: Neredeyse tek başına bir il...

8. ADANA / SEYHAN – 787.771

Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi: Neredeyse tek başına bir il...

7. KÜÇÜKÇEKMECE – 792.030

Nüfusuyla tam 57 ili geçti! Bakın Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi: Neredeyse tek başına bir il...

6. GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL – 867.193

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