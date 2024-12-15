O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Genç adam köpeği ile birlikte can verdi. Olay Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde yaşandı. Kerem Akoluk'un yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Kerem Akoluk ve köpeği ölü bulundu. Kerem Akoluk'un cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.