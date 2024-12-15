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O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Acı olay Osmaniye'de meydana geldi… Tek odalı müstakil evde çıkan yangın sonucu 27 yaşındaki Kerem Akoluk, köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizleri geçirdi…

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 13:19
O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Genç adam köpeği ile birlikte can verdi. Olay Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde yaşandı. Kerem Akoluk'un yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı.

O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Sabah saatlerinde meydana gelen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Kerem Akoluk ve köpeği ölü bulundu.

O ilimizde kahreden olay: Köpeği ile birlikte can verdi!

Kerem Akoluk'un cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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