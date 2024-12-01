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O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

Aralık ayının gelmesiyle Aile Destek Programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödemelerin tarihi araştırılmaya başladı. Hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına oranla belirlenen ödemeler her ay belli bir tarihte hesaplara aktarılıyor. Geçtiğimiz haziran ayında sona ermesi beklenirken uzatılan sosyal yardım için gözler takvime çevrildi. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi nedir? Aralık 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 01.12.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 17:07
O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

Yıl sonuna gelinmesiyle birlikte hem aralık ayı ödemeleri hem de Aile Destek Programı son tarihleri merakla beklenmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için bekleyiş sürüyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte, detaylar...

O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."

O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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