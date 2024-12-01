O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

Aralık ayının gelmesiyle Aile Destek Programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödemelerin tarihi araştırılmaya başladı. Hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına oranla belirlenen ödemeler her ay belli bir tarihte hesaplara aktarılıyor. Geçtiğimiz haziran ayında sona ermesi beklenirken uzatılan sosyal yardım için gözler takvime çevrildi. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi nedir? Aralık 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, merak edilen detaylar…