O TARİHTE SON ÖDEME! Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, bitti mi, uzatılacak mı? Aralık ödemeleri yattı mı?

Yıl sonuna gelinmesiyle birlikte hem aralık ayı ödemeleri hem de Aile Destek Programı son tarihleri merakla beklenmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için bekleyiş sürüyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte, detaylar...