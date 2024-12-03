O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılan Aile Destek Programı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine 12 aylık süreyle destek sağlamak amaçlanırken ödemeler dört farklı gelir türüne göre belirleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenen ödemelerin devam edeceğini Bakan Göktaş açıkladı. Hak sahipleri tarafından programın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? Aralık 2024 ödemesi ne zaman yatacak?