Trend Galeri Trend Yaşam O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş'ta!

O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş'ta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılan Aile Destek Programı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine 12 aylık süreyle destek sağlamak amaçlanırken ödemeler dört farklı gelir türüne göre belirleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenen ödemelerin devam edeceğini Bakan Göktaş açıkladı. Hak sahipleri tarafından programın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? Aralık 2024 ödemesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 22:32
O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılırken ödemenin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Bakanlık ödemenin son tarihini duyurdu. Peki Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar

O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemelerin Aralık ayında sona ermesi bekleniyor.

O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

AİLE DESTEK ARALIK AYI ÖDEMESİ GÜNÜ VE TARİHİ 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.
"Türkiye Aile Destek Programı"nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.
Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.

O TARİHTE SON KEZ YATIRILACAK! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakan Göktaş’ta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemelerin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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