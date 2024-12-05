O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

Aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sosyal destekler kapsamında aile destek yardımı her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş bu ay toplamda 3.7 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 2024 yılının sonlarına doğru gelinmişken aile destek yardımı ödemlerinin ne zaman sona ereceği arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, aile destek yardımı programı bitti mi, uzatıldı mı?