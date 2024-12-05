Trend Galeri Trend Yaşam O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

Aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sosyal destekler kapsamında aile destek yardımı her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş bu ay toplamda 3.7 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 2024 yılının sonlarına doğru gelinmişken aile destek yardımı ödemlerinin ne zaman sona ereceği arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, aile destek yardımı programı bitti mi, uzatıldı mı?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:11
O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

2022 yılında başlatılan aile destek yardım programı ihtiyaç sahibi hak sahiplerine 12 aylık süre ile tanımlanmış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 1 yıl daha uzatılmıştı. Yeni yıla sayılı gün kala 850 TL ile 1250 TL arasında değişen aile destek ödemelerinin son durumu ile ilişkin araştırmalar hızlandı. Peki, aile destek programı bitti mi, uzatıldı mı, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ait toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının 5 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurmuştu. Bu çerçevede, Aralık ayı aile destek ödemelerinin de ay ortasında yapılması öngörülüyor.

O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA