O TARİHTE BİTİYOR! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Aralık 2024? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.