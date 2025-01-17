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Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

Adana'da, 27 yaşındaki eşi Hatice Çelik ile bacanağı 30 yaşındaki Murat Akdöker'i katledip 2 kişiyi de yaralayan 29 yaşındaki Gökhan Çelik, hakim karşısındaydı. Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını ifade eden sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:32
Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

Olay Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 28 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. 29 yaşındaki Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı bacanağı 30 yaşındaki Murat Akdöker'i tabancayla vurduktan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan 27 yaşındaki öğretmen eşi Hatice Çelik'e ateş etmişti. Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı.

Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

POLİSE ATEŞ AÇTI!

Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, kendilerine ateş açan Gökhan Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Çalışmalar sonucu Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanan Gökhan Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

BACANAĞI 21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ!

Öte yandan, Gökhan Çelik tarafından tabancayla vurulan bacanağı Murat Akdöker (30), 19 Temmuz 2024'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

AĞIR MÜEBBET HAPİS

Tutuklu sanık Gökhan Çelik hakkında, eşi maktul Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, olayı görünce duruma müdahale eden polise yönelik ateş etme eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

Ardından sanığın kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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