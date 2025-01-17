Trend Galeri Trend Yaşam Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

Adana'da, 27 yaşındaki eşi Hatice Çelik ile bacanağı 30 yaşındaki Murat Akdöker'i katledip 2 kişiyi de yaralayan 29 yaşındaki Gökhan Çelik, hakim karşısındaydı. Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını ifade eden sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.