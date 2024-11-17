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Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

45 yaşındaki Ömer Can, öksürük ve hapşırık krizine girdi. Hastaneye giden adam çıkan sonucu görünce şoka girdi. Hemen ameliyata alınan Can, başına gelenlerden şöyle bahsetti…

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:09
Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

Yat kaptanlığı yapan 45 yaşındaki Ömer Can, çıktığı uzun seyahat sonrası omuzunda ağrı hissetti, öksürük ve hapşırma krizleri geçirince grip olduğunu düşündü. Can, nefes almakta güçlük yaşayınca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastane aciline başvurdu.

Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

Burada tomografisi çekilen Can'ın, akciğer ile kalbinin arasında bir kist olabileceği belirtildi. Can, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine detaylı araştırma ve inceleme için, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

Gerekli tetkikleri yapılan Ömer Can'ın, belirtilen bölgesinde yaklaşık 2 santimlik bir kist olduğu tespit edildi ve hemen ameliyata alındı.

Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleşen ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü.

Öksürük ve hapşırık krizine girdi! Hastanedeki sonucu görünce şoke oldu!

Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Ömer Can sağlığına kavuştu, 1 gün sonrası ise taburcu edildi.

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