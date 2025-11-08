Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre başlayan Kasım ara tatili, öğrenciler için kısa bir soluklanma fırsatı sundu. Toplam 9 gün süren ara tatilin keyfini süren milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman yeniden açılacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil kaç gün sürecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in resmi çalışma takvimine göre ders başı yapılacak o tarih:
Giriş Tarihi: 08.11.2025 15:14