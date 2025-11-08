Trend Galeri Trend Yaşam Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre başlayan Kasım ara tatili, öğrenciler için kısa bir soluklanma fırsatı sundu. Toplam 9 gün süren ara tatilin keyfini süren milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman yeniden açılacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil kaç gün sürecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in resmi çalışma takvimine göre ders başı yapılacak o tarih:

Giriş Tarihi: 08.11.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:12
Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Öğrencilerin ve öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılının ilk yorgunluğunu attığı Birinci Dönem Ara Tatili, 10 Kasım Pazartesi günü resmen başlıyor. Hafta sonları ile birleşerek toplamda 9 güne ulaşan bu dinlenme molası, öğrencilerin ikinci yarıyıl öncesinde enerji depolamasını amaçlıyor. Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olan bu tatilin bitiş tarihi, yeni haftanın başlangıcını işaret ediyor.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, okulların yeniden açılacağı tarihi net bir şekilde belirtiyor.

Ara Tatil Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Resmi Tatil Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma

Hafta Sonu Dahil Tatil Süresi: 8 Kasım Cumartesi – 16 Kasım Pazar (Toplam 9 gün)

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Öğrenciler, ara tatilin bitiminde 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak ve birinci döneme kaldıkları yerden devam edecekler.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri

2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman sona erecek? İşte 2025-2026 MEB tatil tarihleri