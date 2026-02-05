Trend Galeri Trend Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile yaz tatilinin başlangıcı netleşti!

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile yaz tatilinin başlangıcı netleşti!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda, ikinci dönemin bitiş tarihi ve yaz tatiline ilişkin detaylar netlik kazandı. İşte MEB takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih ve eğitim yılının kapanış süreci…

Giriş Tarihi: 05.02.2026 13:41