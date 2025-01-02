Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş detaylar: Kendini mütahit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

UYUŞTURUCU BARONUYMUŞ

İddiaya göre Aras Yılmaz, kendisini Türkiye'de müteahhit olarak tanıtsa da aslında İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumundaydı. İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.