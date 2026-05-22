Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Final Four heyecanı

THY EuroLeague Final Four heyecanı Atina'da başlarken, temsilcimiz sarı-lacivertliler final bileti için sahaya çıkıyor. Dev organizasyonun açılış mücadelesi olan bu kritik karşılaşmanın takvimi, başlangıç saati ve Türkiye'deki canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 18:34
Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyecek olan şampiyonluk yolculuğunda yarı final etabının ilk perdesi açılıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, zorlu Yunanistan deplasmanında parkeye çıkarak adını finale yazdırmayı ve kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague Final Four yarı final aşamasındaki bu kritik eşleşme, 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan tarihi Telekom Center salonunun ev sahipliği yapacağı dev müsabakanın hava atışı, Türkiye saati ile (TSİ) 18.00'de gerçekleştirilecek.

Turnuvanın açılış maçı niteliğindeki karşılaşmada kazanan taraf, pazar günü oynanacak büyük finalde Real Madrid - Valencia Basket serisinin galibiyle şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşacak.

FİNAL FOUR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, Türkiye sınırları içerisinde canlı yayınla S Sport ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF 8. KEZ FİNAL FOUR KÜRSÜSÜ

Sarı-lacivertli temsilcimiz, kulüp tarihinde üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci kez EuroLeague Final Four organizasyonunda boy göstererek istikrarlı grafiğini sürdürüyor. Sezon boyunca inişli çıkışli grafiklere rağmen play-off serisinde gösterdiği yüksek konsantrasyonla Atina biletini kapan Fenerbahçe Beko için hedef kupa.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör