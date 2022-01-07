Omicron ile en yaygın semptomlar değişti

Diğer koronavirüs varyantlarına oranla daha hızlı yayıldığı bilinen Omicron varyantı ile ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs belirtileri arasında en yaygın olarak gösterilen semptomlar değişti. İşte hızla yayılmasıyla birçok ülkenin ek tedbirler almasına neden olan Omicron varyantı ile birlikte en yaygın olarak görülen semptomlar...