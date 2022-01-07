Omicron ile en yaygın semptomlar değişti

Diğer koronavirüs varyantlarına oranla daha hızlı yayıldığı bilinen Omicron varyantı ile ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs belirtileri arasında en yaygın olarak gösterilen semptomlar değişti. İşte hızla yayılmasıyla birçok ülkenin ek tedbirler almasına neden olan Omicron varyantı ile birlikte en yaygın olarak görülen semptomlar...
İki yıldır koronavirüs salgınının en yaygın belirtisi olarak ateş ve öksürük gösteriliyordu. Omicron varyantının patlak vermesinin ardından hastalığın yaygın görülen semptomları da değişti.İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, yeni soğuk algınlığı semptomları yaşayan kişilerin yüzde 51,3'ünün semptomatik koronavirüse yakalanmış olması muhtemel...
EN YAYGIN SEMPTOMLAR
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre; yapılan araştırmada Omicron varyantının en yaygın semptomları sıralandı.
Buna göre Omciron varyantının en yaygın belirtileri şöyle;
Burun akıntısı,