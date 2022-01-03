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Omicron olanların yüzde 83'ü bu belirtiden şikayetçi

Norveç'te araştırma yapan bilim insanları, Omicron varyantına yakalananların en çok gösterdiği belirtiyi tespit etti. Buna göre hastaların yüzde 83'ü en çok öksürükten şikayetçi. İşte Omicron'a yakalananlarda en çok görülen 8 semptom.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 14:24
Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı, dünya genelinde araştırılıyor. Varyantı araştıran Norveç'li bilim grubundan Dr. Vahdat, "Biz halen Omicron varyantıyla ilgili araştırmalara devam ediyoruz. Genel düşüncemiz, fark edilmesi zor olduğu için Omicron'a yakalanma riskinin yüksek olduğu yönde. Aynı zamanda bu belirsizlik virüsün kolayca yayılmasına da neden oluyor" dedi.

Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

Araştırma grubu, Omicron ile enfekte olmuş kişilerin pek çoğunun soğuk algınlığına yakalandığını düşündüğünü belirtti.

Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

Çalışma sonucunda Omicron'a yakalanan insanların yüzde 83'ünün öksürdüğü tespit edildi. Yani Omicron'a yakalananların en yaygın belirtisi öksürük.

Diğer belirtiler ise şöyle:

Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

Burun tıkanıklığı ve akıntısı - % 78

Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

Yorgun ve uyuşuk hissetme - % 74

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