Omicron olanların yüzde 83’ü bu belirtiden şikayetçi

2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı, dünya genelinde araştırılıyor. Varyantı araştıran Norveç'li bilim grubundan Dr. Vahdat, "Biz halen Omicron varyantıyla ilgili araştırmalara devam ediyoruz. Genel düşüncemiz, fark edilmesi zor olduğu için Omicron'a yakalanma riskinin yüksek olduğu yönde. Aynı zamanda bu belirsizlik virüsün kolayca yayılmasına da neden oluyor" dedi.