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Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ve oğlu Batuhan Çilli'yi canice katleden Mehmet A. (48) isimli katilin iddianamesi tamamlandı. Mehmet A., arasının bozuk olduğu sevgilisini ve oğlu Batuhan Çilli'yi konuşma bahanesi ile yanına çağırdı. Katil zanlısı ilk olarak küçük çocuğun gözleri önünde annesi Aynur Çilli'yi öldürdü. Daha sonra da 8 yaşındaki oğlunu evinde boğarak katletti. O cani için iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savıcısı, 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', 'Suçu gizleme' 'Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz şekilde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:16
Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Korkunç olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos günü gece saat 00.00 sıralarında yaşandı. Mehmet A. (48), gece yarısı konuşmak bahanesiyle eski sevgilisi Aynur Çilli (43) ve Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli (8) ile birlikte Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Burada Aynur Çilli'yi araçtan indiren Mehmet A. eski sevgilisini öldürdü. Ardından Mehmet A., olay yerinden çocukla birlikte ayrıldı. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri cesedin Aynur Çilli'yi ait olduğunu tespit etti.

Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Jandarma yaptığı araştırmada Aynur Çilli'nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirledi ve araştırma için Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine geldi. Jandarma, Mehmet A.'yı eve giderken yakaladı. Sonrasında evde yapılan incelemede Bulutcan Çilli'nin cansız bedeli bulundu.

Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi Mehmet A. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A.'nın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği, sevgilisi Aynur Çilli'nin de 20 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

ANNENİN KATİLİNE SON MESAJI: "OĞLUM BİSİKLET İSTİYOR"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 21 Kasım tarihinde görülecek ilk dava öncesinde hazırlanan iddianamede şüphelinin vahşi cinayetleri nasıl işlediği detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede önce, Aynur Çilli ile Mehmet A. arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi.

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