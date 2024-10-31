Önce sevgilisini sonra da sevgilisinin oğlunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ve oğlu Batuhan Çilli'yi canice katleden Mehmet A. (48) isimli katilin iddianamesi tamamlandı. Mehmet A., arasının bozuk olduğu sevgilisini ve oğlu Batuhan Çilli'yi konuşma bahanesi ile yanına çağırdı. Katil zanlısı ilk olarak küçük çocuğun gözleri önünde annesi Aynur Çilli'yi öldürdü. Daha sonra da 8 yaşındaki oğlunu evinde boğarak katletti. O cani için iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savıcısı, 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', 'Suçu gizleme' 'Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz şekilde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.