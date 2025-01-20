Trend Galeri Trend Yaşam Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

Ordu'da üç gündür kayıp olan Furkan Gündoğdu (24), dere yatağında ağır yaralı bulundu. Vücudunda kırıklar olan Gündoğdu, hastanede tedaviye alındı...