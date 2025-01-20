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Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

Ordu'da üç gündür kayıp olan Furkan Gündoğdu (24), dere yatağında ağır yaralı bulundu. Vücudunda kırıklar olan Gündoğdu, hastanede tedaviye alındı...

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:28
Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabah saatlerinde çıkan Furkan Gündoğdu'dan haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Gündoğdu'yu aramak için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde Nizamettin Mahallesi'ndeki bir derede hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi.

Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dronla çalışma yapan polis ekipleri, Furkan Gündoğdu'nun yerinin tespit etti.

Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

İtfaiye ekipleri, uçurumdan dereye düşen Gündoğdu'yu sedye ile bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Gündoğdu, hastaneye kaldırıldı.

Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

3 GÜNDÜR ARANIYORDU
Olayın görgü tanığı Ertan Kuru, "Kendisinden 3 günden bu yana haber alınamıyormuş. Polis ekipleri burada dron kaldırdı, o şekilde anlaşıldı.

Ordu’da herkes onu arıyordu: Furkan Gündoğdu dere yatağında bulundu!

Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar varmış" dedi.

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