Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Duşakabin camı düzenli olarak temizlenmediğinde zamanla lekeler meydana gelir. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olacağı için oldukça can sıkıcı olabilir. Daha öncesinde otele gittiğinizde duşakabin camlarının oldukça parlak ve lekesiz olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki, bu işin sırrı nedir? İşte detaylar…