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Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Duşakabin camı düzenli olarak temizlenmediğinde zamanla lekeler meydana gelir. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olacağı için oldukça can sıkıcı olabilir. Daha öncesinde otele gittiğinizde duşakabin camlarının oldukça parlak ve lekesiz olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki, bu işin sırrı nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:48
Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Duşakabin camında meydana gelen inatçı lekelerin temizlenmesi zor görünse de evinizde bulunan malzemeler ile aslında pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Oldukça can sıkıcı olan bu lekelerin anında yok edebilir ve yeni leke oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

DUŞAKABİN CAMINI DAKİKALAR İÇİNDE TEMİZLİYOR

Duşakabini düzenli olarak temizlemek kireç tutmaması için önemlidir. Oluşan kireci temizlemek ve yeni kireç oluşumunu önlemek için bu karışımı kullanabilirsiniz.

Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Malzemeler:

  • Beyaz sirke (eğer yoksa limon suyu da kullanabilirsiniz)
  • Karbonat
  • Su
  • Yumuşak bir bez
  • Sprey şişesi
Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Doğal asidik ürünler kireç temizlemek için oldukça etkili bir çözüm olacaktır. Beyaz sirke ya da limon sudaki mineral birikintilerini parçalayıp temizlemede etkilidir.

Otel temizlikçilerinin duşları mükemmel bir şekilde temiz ve parlak tutmak için uyguladığı yöntem! Suyun içine 4 tatlı kaşığı ekleyin...

Karbonat ise yine sirke ve limon suyu gibi doğal bir kireç çözücüdür.

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