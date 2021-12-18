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Oyun konsolu pazarı 2022'de büyüyecek

Oyun konsolu pazarının kitlesi her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar ve kapanmalardan sonra birçok insan evde zaman geçirmek için konsollarda oyun oynadı. Bu dönemde konsol, oyun ve oyun içi satışlarda büyük bir artış olmuştu. Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) öngörüleri raporuna göre oyun konsolu pazarı 2022'de dünya genelinde 81 milyar dolarlık hacme ulaşacak.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:57
Oyun konsolu pazarı 2022’de büyüyecek

TMT öngörüleri 2022 raporuna göre oyun konsolu pazarının 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. Gelecek yıl 50'nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu tutar PC oyuncularında 23 dolar, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda da 50 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Oyun konsolu pazarı 2022’de büyüyecek

2022'de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar dolarının yazılım satışlarından elde edileceği, bu tutarın da 10 milyar doları aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Oyun konsolu pazarı 2022’de büyüyecek

Pazardaki yazılım satışlarının 2025 yılında 70 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte, dijital oyun satın almalarının (indirme, üyelik, game pass ve uygulama içi ödemeler dahil) toplam satışlardaki oranının yüzde 65'ten yüzde 84'e çıkması bekleniyor.

Oyun konsolu pazarı 2022’de büyüyecek

Konsol oyuncularının 2022'de 200 milyonu aşkın multiplayer ve oyun aboneliği olacağı öngörülüyor. 2025 yılında bu aboneliklerden elde edilecek gelirin 11 milyar doları bulması tahmin ediliyor. Pazarda öngörülen büyümede oyunların cep telefonları üzerinden oynanan versiyonlarının artmasının da rolü büyük olacak. "Cross-play" denilen bu durum sayesinde popüler oyunlardan Call of Duty'nin mobil versiyonunun 200 milyon aktif kullanıcıya ve günlük 30 milyon aktif oyuncuya ulaşacağı tahmin ediliyor.

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