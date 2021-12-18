Oyun konsolu pazarı 2022’de büyüyecek

TMT öngörüleri 2022 raporuna göre oyun konsolu pazarının 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. Gelecek yıl 50'nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu tutar PC oyuncularında 23 dolar, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda da 50 dolar seviyelerinde bulunuyor.

2022'de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar dolarının yazılım satışlarından elde edileceği, bu tutarın da 10 milyar doları aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Pazardaki yazılım satışlarının 2025 yılında 70 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte, dijital oyun satın almalarının (indirme, üyelik, game pass ve uygulama içi ödemeler dahil) toplam satışlardaki oranının yüzde 65'ten yüzde 84'e çıkması bekleniyor.