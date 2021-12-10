Oyun makinesine tekme atan genç duvarı deldi! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi!

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan oyun makinesine vurmak isteyen bir çocuk, hızını alamadı. Duvara çarptı; duvar kırılınca da içeriye düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı…

İstanbul Sultangazi'de iki çocuk, sık sık vakit geçirdikleri halı sahaya gelerek oyun makinelerinde eğlenmek istedi.

İki çocuk, 'boks makinesi' diye bilinen ve 1 lira karşılığında yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan makinedeki topa, gerilerek sıra sıra vurmaya başladılar. Sıra kendisine geçen çocuk, yaklaşık 5 metre mesafeden hızla koşarak makinedeki topa vurdu; hızını alamayan çocuk, yan tarafında bulunan duvara çarptı.

Çocuk, duvarın kırılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Duvarın kırılmasının ardından sesleri duyan halı saha çalışanları da çocuğun yanına geldi. Çocuk, başına gelen kazayı yaralanmadan atlattı. Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video

"VURDUĞU GİBİ DUVARI DELDİ"



Halı saha görevlisi Melih Uçar, "İçerideyken sesler geldiğini duydum. Çocukların yanına gelip, 'Nasıl vuruyorsunuz da böyle ses çıkıyor? Makineyi kıracaksınız' dedim. Onlar da 'böyle vuruyoruz' dediler.