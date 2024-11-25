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Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Beylikdüzü'nde özel bir kurumda eğitim gören 9 yaşındaki Uğur Miran K. isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, olayla ilgili kamera-tanık araştırmalarının yapılması, Uğur Miran K. isimli çocuğun dosyaya mağdur olarak eklenip doktor raporunun dosyaya eklenmesi, babaanne Devlet K. ve dede Kemal K.'nın tehdit iddiası ile şüpheli olarak, kurum yetkililerinin ise müşteki-şüpheli olarak ifade vermesi için talimat verdi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:22
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Korkunç olay, 22 Kasım Cuma günü saat 17.50 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan bir özel bakım merkezinde yaşandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden baba Recep K., Gürpınar Mahallesi Altuğ Sokakta bulunan Mor Menekşe Sağlık Merkezi isimli özel bakım merkezinde "çocuğunun iyi bakılmadığı ve darp izlerinin olduğunu" iddia ederek şikayetçi oldu.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

"MORLUKLAR, YANIK VE ISIRIK İZİ"


Baba Recep K., emniyete verdiği şikayet dilekçesinde şunları söyledi: "Uğur Miran K. adlı otizmli bir çocuğum var. Çocuğumu bakımının daha iyi olması için Mor Menekşe Sağlık Merkezi'ne teslim ettim. Oğlumu babaannesi Devlet K. ve dedesi Kemal K. ile birlikte ziyarete gittim. Bizi İlayda T. isimli kurum hemşiresi karşıladı. Çocuğumu getirdiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve sol kolunun yanık, omzunda ısırık izleri vardı.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Kurum müdürü Aybüke L., bize "Bunlar gayet normal, buraya temmuz 2024 zamanında geldim. Bunlarla bir alakam yok" dedi. Çocuğuma iyi bakamayan ve onu darp eden Mor Menekşe isimli kurumun müdürü Aybüke L. ve yanında bulunan çalışanlardan şikayetçiyim"

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

KURUM YETKİLİLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polise başvuran kurum yetkilileri Aybüke L., İlayda T. ve Sıla A. da, tehdit edildiklerini ve hakarette mahzur kaldıklarını ifade ederek mağdur çocuğun babası, dedesi ve babaannesi Recep K., Devlet K. ve Kemal K.'dan şikayetçi oldu.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar ve şikayetler üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, olaya ilişkin kamera-tanık araştırmalarının yapılması, Uğur Miran K. isimli çocuk şahsın dosyaya mağdur olarak eklenip doktor raporunun dosyaya eklenmesi, Devlet K. ve Kemal K. isimli şahısların şüpheli olarak ifadelerinin alınması, kurum yetkililerinin müşteki-şüpheli olarak ifadelerinin alınması, Uğur Miran K.'nın ise ifade vermesi mümkün olmadığından aileye teslim edilerek tutanak tanzim edilmesi talimatlarını verdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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