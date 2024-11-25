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Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!
Beylikdüzü'nde özel bir kurumda eğitim gören 9 yaşındaki Uğur Miran K. isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, olayla ilgili kamera-tanık araştırmalarının yapılması, Uğur Miran K. isimli çocuğun dosyaya mağdur olarak eklenip doktor raporunun dosyaya eklenmesi, babaanne Devlet K. ve dede Kemal K.'nın tehdit iddiası ile şüpheli olarak, kurum yetkililerinin ise müşteki-şüpheli olarak ifade vermesi için talimat verdi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:22