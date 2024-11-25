Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı!

"MORLUKLAR, YANIK VE ISIRIK İZİ"



Baba Recep K., emniyete verdiği şikayet dilekçesinde şunları söyledi: "Uğur Miran K. adlı otizmli bir çocuğum var. Çocuğumu bakımının daha iyi olması için Mor Menekşe Sağlık Merkezi'ne teslim ettim. Oğlumu babaannesi Devlet K. ve dedesi Kemal K. ile birlikte ziyarete gittim. Bizi İlayda T. isimli kurum hemşiresi karşıladı. Çocuğumu getirdiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve sol kolunun yanık, omzunda ısırık izleri vardı.