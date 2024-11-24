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Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulandı. İddialara göre korkunç olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde yaşandı. 9 yaşındaki U.M.K isimli çocuğun kolunda yanıklar, omzunda ısırıklar ve vücudunun çoğu yerinde morluklar gören ailesi soluğu karakolda aldı. Kurumda çalışan hemşirelerin sözleri ise herkesi şaşkına uğrattı: 'Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız'
Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:55