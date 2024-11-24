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Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulandı. İddialara göre korkunç olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde yaşandı. 9 yaşındaki U.M.K isimli çocuğun kolunda yanıklar, omzunda ısırıklar ve vücudunun çoğu yerinde morluklar gören ailesi soluğu karakolda aldı. Kurumda çalışan hemşirelerin sözleri ise herkesi şaşkına uğrattı: 'Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız'

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:55
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

Kan donduran olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde yaşandı. İddialara göre; İddiaya göre, 9 yaşındaki U.M.K'nin ailesi çocuklarını ziyaret etmek için kuruma gitti. Ancak aileye hemşireler tarafından çeşitli bahanelerle çocukları gösterilmek istenmedi.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

'BEĞENMİYORSANIZ KENDİNİZ BAKSAYDINIZ'
Ailenin çocuğunu görme ısrarı üzerine getirilen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp, ısırma ve yanık izleri gördüğünü ifade eden aile, kurumun müdürü Aybüke L. isimli şahsın kendilerine, "Ben buraya yeni geldim. Benimle bir alakası yok. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediğini iddia etti. Öte yandan kurumda çalışan İlayda T. isimli hemşirenin kendilerine, 'Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız' dediğini iddia eden aile, Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli kurumdan şikayetçi oldu.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

"MERKEZİN GİRİŞİNDE 8 TANE OTİZMLİ KIZ ÇOCUĞU PERİŞAN HALDEYDİ"
Yaşadıklarını anlatan Baba Recep Kaymak, "Bu merkezi sosyal medyada olsun birçok mecrada araştırdık ve iyi olduğuna dair kanıya vardık kendimizce. Biz çocuğumuzu oraya götürdüğümüzde bize söylenen, 'çocuğumuzun tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağı ve çocuğumuzun daha iyi bir duruma geleceği' idi.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

Yeter ki çocuğumuz kendini ifade edebilsin, tuvalet eğitimini alabilsin diye bıraktık. Çocukla her Cuma günü annem ve ben görüntülü görüşme şeklinde görüşüyorduk. Ben görüşmelerde çocuğun zayıfladığını gördüm. Neden diye sorduğum da bana ' çocuğunuz yemiyor' şeklinde şeyler söylediler. Birkaç defa da çocuğu fiziksel olarak görmek istediğimde de bunun uygun olmadığını söylediler. Kurallara uygun değilmiş" diye konuştu.

Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Vücudu morardı! Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız!

"OLAY YERİNE POLİS ÇAĞIRDIM"
Çocuğu ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğini anlatan baba Kaymak, "Mor Menekşe Otizm Merkezi'nin girişinde gördüğüm şey benim için hayatımda görebileceğim en kötü şey olabilirdi. Oraya gittiğimde 8 tane otizmli kız çocuğunun ayaklarında terlik, çorap hiçbir şey yok o şekilde dışarıda birisi yere düşmüş ağzı kanıyor. Çok kötü bir durumdalardı. Oradaki bulunan bir hemşireye kapıyı açın çocuğumuz var içeride göreceğiz dedi. Giremezsiniz dediler. Biz de ısrarcı olduk. İçeri girdik. İçeri girdiğimizde bizi ana binaya almadılar. Ama ben dedim ki ana binayı görmek istiyorum dedim. Bunu kabul etmediler. Bizi bekleme salonuna aldılar.

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