Parlak beyin Sultan korkunç kazanın kurbanı oldu

İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı korkunç bir kazanın kurbanı oldu. Sabah saatlerinde Pendik Teknokent'teki işine scooter ile gittiği sırada, kendisine çarpan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin de kurucu başkanı olan genç mühendis, geçen hafta katıldığı SAHA EXPO'dan bir paylaşım yapmış ve "Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz." İfadelerini kullanmıştı.