Parlak beyin Sultan korkunç kazanın kurbanı oldu

PARLAK ZEKA, GURUR VEREN KARİYER

Birçok başarılı projede yer alan elektrik ve elektronik mühendisi Ecem Sultan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu. Bu dernek aracılığıyla bir grup mühendisle birlikte havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı, hayat dolu ve çalışkan bir mühendis olarak dikkat çekiyordu. Çamlı, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bir gün buraya en yakın arkadaşımla kendi şirketimizi kurduk diye tweet atacağım" diye yazmıştı.