Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

Aşkın ve bağlılığın temelinde karşılıklı saygı yatar. Ancak bazı ilişkilerde bu denge zamanla bozulur ve kişiler kendilerinden taviz vermeye başlar. Uzmanlar, ilişkinin sağlıklı kalabilmesi için partnerinizin sizden asla istememesi gereken davranışları sıraladı. İşte dikkat edilmesi gereken o önemli noktalar: HAYATINIZDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPMANIZI İSTEMESİ Psikoterapist Dr. Fran Walfish'e göre partnerinizin sizi saç stiliniz hakkında yönlendirmesi veya alışveriş alışkanlıklarınıza yorum yapması olağandır. Ancak iş kariyer ya da kişiliğinizin temelini oluşturan alanlara gelirse bu bir tehlike işareti olabilir. Sağlıklı ilişkilerde kişiler birbirini değiştirmeye değil, desteklemeye çalışır. TELEFON ŞİFRENİZİ ZORLA İSTEMESİ Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michele Kerulis, partnerinizin sürekli telefonunuzu karıştırma ya da şifrelerinizi isteme hakkı olmadığını söylüyor. Bu, mahremiyetin ihlali ve güven eksikliğinin açık göstergesidir. Sağlıklı bir ilişkinin temel taşı güvendir. HER ŞEYİ EŞİT PAYLAŞMANIZI BEKLEMESİ Dr. Walfish'e göre, ilişkilerde 'tam eşitlik' bir efsanedir. Mutlu çiftler, kimin daha çok verdiğini saymak yerine birbirine fedakarlıkla yaklaşır. Zor zamanlarda biri daha fazla yük üstlenebilir, önemli olan şikayet etmeden destek olmaktır. ALDATMAYI GÖRMEZDEN GELMENİZİ BEKLEMESİ Aldatma, affedilmesi zor bir yaradır. Walfish, 'Bir kez oldu, pişmanım' diyen partnerin sizden kolayca unutmanızı beklemesinin, ilişkinin sonu olabileceğini belirtiyor. Bu durumun tekrar etme ihtimali varsa, daha da ciddi bir soruna işaret eder. BAZI KONULAR HAKKINDA KONUŞMANIZI İSTEMEMESİ Prof. Dr. Kerulis, duygularınızı ifade etmenize engel olan bir partnerin, sağlıksız bir ilişki modeli sergilediğini söylüyor. 'Ağlama', 'Bunu konuşma' gibi ifadeler, sizin duygularınızı bastırmanıza neden olur. Oysa ki çözüm, konuşarak gelir. AİLESİNDEN GELEN KÖTÜ DAVRANIŞLARA KATLANMANIZI BEKLEMESİ Danışman Julienne Derichs, partnerinizin ailesinden gelen saygısızlığa karşı sessiz kalmamanız gerektiğini söylüyor. Eğer partneriniz sizi savunmuyor ve 'boş ver' diyorsa, bu, size karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediği anlamına gelir. EN YAKIN ARKADAŞLARINIZDAN UZAKLAŞMANIZI İSTEMESİ Uzman Jennifer Williams'a göre, partnerinizin arkadaşınızı sevmeyebilir. Ancak sizi ondan uzaklaştırmaya çalışması kontrolcü bir davranıştır. Karar sizin olmalı, kimlerin hayatınızda kalacağına siz karar vermelisiniz. Unutmayın: Sağlıklı bir ilişki; güven, saygı, anlayış ve destek üzerine kurulur. Partnerinizin talepleri sizi siz olmaktan çıkarıyorsa, bir durup düşünme zamanı gelmiş olabilir.