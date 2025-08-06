Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

BAZI KONULAR HAKKINDA KONUŞMANIZI İSTEMEMESİ

Prof. Dr. Kerulis, duygularınızı ifade etmenize engel olan bir partnerin, sağlıksız bir ilişki modeli sergilediğini söylüyor. "Ağlama", "Bunu konuşma" gibi ifadeler, sizin duygularınızı bastırmanıza neden olur. Oysa ki çözüm, konuşarak gelir.