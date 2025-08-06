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Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

İlişkiler fedakarlık gerektirir ama bazı istekler var ki, kabul etmek sağlıksız bir bağın göstergesi olabilir. Uzmanlar ilişkileri zehirleyen 7 maddeyi sıraladı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:59
Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

Aşkın ve bağlılığın temelinde karşılıklı saygı yatar. Ancak bazı ilişkilerde bu denge zamanla bozulur ve kişiler kendilerinden taviz vermeye başlar. Uzmanlar, ilişkinin sağlıklı kalabilmesi için partnerinizin sizden asla istememesi gereken davranışları sıraladı. İşte dikkat edilmesi gereken o önemli noktalar:

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

HAYATINIZDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPMANIZI İSTEMESİ

Psikoterapist Dr. Fran Walfish'e göre partnerinizin sizi saç stiliniz hakkında yönlendirmesi veya alışveriş alışkanlıklarınıza yorum yapması olağandır. Ancak iş kariyer ya da kişiliğinizin temelini oluşturan alanlara gelirse bu bir tehlike işareti olabilir. Sağlıklı ilişkilerde kişiler birbirini değiştirmeye değil, desteklemeye çalışır.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

TELEFON ŞİFRENİZİ ZORLA İSTEMESİ

Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michele Kerulis, partnerinizin sürekli telefonunuzu karıştırma ya da şifrelerinizi isteme hakkı olmadığını söylüyor. Bu, mahremiyetin ihlali ve güven eksikliğinin açık göstergesidir. Sağlıklı bir ilişkinin temel taşı güvendir.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

HER ŞEYİ EŞİT PAYLAŞMANIZI BEKLEMESİ

Dr. Walfish'e göre, ilişkilerde "tam eşitlik" bir efsanedir. Mutlu çiftler, kimin daha çok verdiğini saymak yerine birbirine fedakarlıkla yaklaşır. Zor zamanlarda biri daha fazla yük üstlenebilir, önemli olan şikayet etmeden destek olmaktır.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

ALDATMAYI GÖRMEZDEN GELMENİZİ BEKLEMESİ

Aldatma, affedilmesi zor bir yaradır. Walfish, "Bir kez oldu, pişmanım" diyen partnerin sizden kolayca unutmanızı beklemesinin, ilişkinin sonu olabileceğini belirtiyor. Bu durumun tekrar etme ihtimali varsa, daha da ciddi bir soruna işaret eder.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

BAZI KONULAR HAKKINDA KONUŞMANIZI İSTEMEMESİ

Prof. Dr. Kerulis, duygularınızı ifade etmenize engel olan bir partnerin, sağlıksız bir ilişki modeli sergilediğini söylüyor. "Ağlama", "Bunu konuşma" gibi ifadeler, sizin duygularınızı bastırmanıza neden olur. Oysa ki çözüm, konuşarak gelir.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

AİLESİNDEN GELEN KÖTÜ DAVRANIŞLARA KATLANMANIZI BEKLEMESİ

Danışman Julienne Derichs, partnerinizin ailesinden gelen saygısızlığa karşı sessiz kalmamanız gerektiğini söylüyor. Eğer partneriniz sizi savunmuyor ve "boş ver" diyorsa, bu, size karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediği anlamına gelir.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

EN YAKIN ARKADAŞLARINIZDAN UZAKLAŞMANIZI İSTEMESİ

Uzman Jennifer Williams'a göre, partnerinizin arkadaşınızı sevmeyebilir. Ancak sizi ondan uzaklaştırmaya çalışması kontrolcü bir davranıştır. Karar sizin olmalı, kimlerin hayatınızda kalacağına siz karar vermelisiniz.

Partnerinizin sizden istememesi gereken 7 şey! Uzmanlar uyarıyor

Unutmayın: Sağlıklı bir ilişki; güven, saygı, anlayış ve destek üzerine kurulur. Partnerinizin talepleri sizi siz olmaktan çıkarıyorsa, bir durup düşünme zamanı gelmiş olabilir.