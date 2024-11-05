Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: "Sadece bu besini bıraktım..."
Yıllar önce Kavak Yelleri'nde Aslı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, yeteneği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken çok sayıda dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği yeni imajıyla gündeme gelen yıldız, fit ve çekici vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. Kilo verme süreci de dikkat çeken şeylerden biri. Pelin Karahan, 1.5 ayda 8 kilo birden kaybetti. Üstelik bunu oldukça basit bir yöntemle yaptığı keşfedildi! Nasıl mı? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:01