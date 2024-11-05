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Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: "Sadece bu besini bıraktım..."

Yıllar önce Kavak Yelleri'nde Aslı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, yeteneği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken çok sayıda dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği yeni imajıyla gündeme gelen yıldız, fit ve çekici vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. Kilo verme süreci de dikkat çeken şeylerden biri. Pelin Karahan, 1.5 ayda 8 kilo birden kaybetti. Üstelik bunu oldukça basit bir yöntemle yaptığı keşfedildi! Nasıl mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:01
Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: Sadece bu besini bıraktım...

Pelin Karahan, saç rengi, giyim tarzı ve yaşam tarzı ile şık ve yakışan eşyaları bir araya getirme konusunda adından sıklıkla söz ettiriyor. Ancak fit görünümü, hemen herkesin hayran kaldığı başka bir şey. Bedeninin görünüşte sağlıklı ve dinç görünmesinin ardındaki sır bu...

Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: Sadece bu besini bıraktım...

Pelin Karahan, sporun her zaman hayatının bir parçası olduğunu ve özellikle beslenme alışkanlıklarına dikkat ettiğini belirtiyor. 2 çocuk annesi yıldız, beslenme konusunda daha fazla farkındalık kazandığını belirtiyor.

Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: Sadece bu besini bıraktım...

Yemeklere de çok düşkün olduğunu söyleyen Karahan, önceleri sağlıklı olup olmadığı konusunda endişe etmediğini, sadece zevkle yediğini söyledi. Bununla birlikte, bunları ortadan kaldırmak için beslenme tarzını değiştirerek başka bir yöntem kullandığını belirtti.

Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: Sadece bu besini bıraktım...

Yıldız, yaz ortasında uygun bir şekilde takip eden bir diyetisyenin yardımıyla 1,5 ay içinde 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü söyledi.

Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: Sadece bu besini bıraktım...

Pelin Karahan, hayranlarına hem beslenme hem de sporla sağlıklı bir görünüme sahip olmanın en önemli sırrının spor ve beslenme olduğunu söyledi.

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