Pelin Karahan hızla iğne ipliğe döndü! Yöntemi çok basitmiş: "Sadece bu besini bıraktım..."

Pelin Karahan, saç rengi, giyim tarzı ve yaşam tarzı ile şık ve yakışan eşyaları bir araya getirme konusunda adından sıklıkla söz ettiriyor. Ancak fit görünümü, hemen herkesin hayran kaldığı başka bir şey. Bedeninin görünüşte sağlıklı ve dinç görünmesinin ardındaki sır bu...

