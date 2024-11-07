Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

Korkunç olay İstanbul Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre bir börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin olayı eşi Uğur B.'ye anlatması üzerine iş yerini basan kocası ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Uğur B., iş yeri çalışanları tarafından darbedildi. Haklarında yaralamaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Müşteki sanık Uğur B. ifadesinde "Öleceğimi düşündüm, çok kan kaybediyordum. Dışarı kaçtım. Dışarı çıkar çıkmaz Ömer üstüme atladı. Öncesinde 'Sen buradan canlı çıkabileceğini mi zannediyorsun' dedi. Yere düştükten sonra İbrahim Demir kafamı 20-30 kere tekmeledi. Ömer Demir de yumruklar attı. En son yakamdan tutup 'İçeriden bıçağı getirin, kafasını keseceğim' diye bağırıyordu. Sonra eşim geldi, beni oradan kurtardı "dedi. İşte haberin detayları…