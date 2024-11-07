Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

'DÜZENLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Ömer Demir savunmasında, "Olay anında iş arkadaşım Şaban yanımda çalışıyordu, kardeşim İbrahim tuvalete gitmişti. Uğur B. içeri geldi, selam verdi. Telefonuyla uğraşmaya başladı sonra arka tarafa kardeşimin yanına doğru gitti. O sırada bağrış seslerini duydum. Bıçakla çalıştığım için elimde bıçak vardı. Uğur B. kardeşimi önüme attı. Kafası kanlar içindeydi, kardeşimi öyle görünce bıçağı salladım. İş arkadaşım Şaban ve İbrahim, Uğur'u dışarı çıkardı. Kapının önünde beklediği sırada hakaret etmeye ve tehdit etmeye başladı. Arabasına gittiğinde silah çıkaracağını düşündüm o sıra kardeşimi ve kendimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin Burçin B.'ye yazdığından haberim yoktu. Burçin B. kavga bittiği sırada geldi bana mesajları gösterdi. O an ve karakolda kendilerinden özür diledim 'bana neden söylemediniz' diye sordum. Gerekirse kendim karakola teslim ederdim dedim. Polisler geldi karakola gittik. Kavga sırasında Uğur'a yönelik hakaret ettim kendisi de bana hakaret etti. Burçin B'ye 'al bunu buradan götür daha ileri giderse deşerim' şeklinde ithamlarda bulundum. İkametgah adresim belli, düzenli bir işte çalışıyorum beraatimi istiyorum" dedi.