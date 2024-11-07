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Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

Korkunç olay İstanbul Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre bir börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin olayı eşi Uğur B.'ye anlatması üzerine iş yerini basan kocası ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Uğur B., iş yeri çalışanları tarafından darbedildi. Haklarında yaralamaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Müşteki sanık Uğur B. ifadesinde "Öleceğimi düşündüm, çok kan kaybediyordum. Dışarı kaçtım. Dışarı çıkar çıkmaz Ömer üstüme atladı. Öncesinde 'Sen buradan canlı çıkabileceğini mi zannediyorsun' dedi. Yere düştükten sonra İbrahim Demir kafamı 20-30 kere tekmeledi. Ömer Demir de yumruklar attı. En son yakamdan tutup 'İçeriden bıçağı getirin, kafasını keseceğim' diye bağırıyordu. Sonra eşim geldi, beni oradan kurtardı "dedi. İşte haberin detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 07.11.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:39
Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki börekçide çalışan İbrahim Demir, 3 Eylül'de sipariş götürdüğü Burçin B.'ye, telefonla mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin eşi Uğur B'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden koca ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim Demir ile Uğur B. yaralandı. Darp iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Burçin B., müşteki sanık Uğur B., müşteki Sanık İbrahim Demir geldi. Duruşmada tutuklu sanık Ömer Demir ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

'DÜZENLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM'
Tutuklu sanık Ömer Demir savunmasında, "Olay anında iş arkadaşım Şaban yanımda çalışıyordu, kardeşim İbrahim tuvalete gitmişti. Uğur B. içeri geldi, selam verdi. Telefonuyla uğraşmaya başladı sonra arka tarafa kardeşimin yanına doğru gitti. O sırada bağrış seslerini duydum. Bıçakla çalıştığım için elimde bıçak vardı. Uğur B. kardeşimi önüme attı. Kafası kanlar içindeydi, kardeşimi öyle görünce bıçağı salladım. İş arkadaşım Şaban ve İbrahim, Uğur'u dışarı çıkardı. Kapının önünde beklediği sırada hakaret etmeye ve tehdit etmeye başladı. Arabasına gittiğinde silah çıkaracağını düşündüm o sıra kardeşimi ve kendimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin Burçin B.'ye yazdığından haberim yoktu. Burçin B. kavga bittiği sırada geldi bana mesajları gösterdi. O an ve karakolda kendilerinden özür diledim 'bana neden söylemediniz' diye sordum. Gerekirse kendim karakola teslim ederdim dedim. Polisler geldi karakola gittik. Kavga sırasında Uğur'a yönelik hakaret ettim kendisi de bana hakaret etti. Burçin B'ye 'al bunu buradan götür daha ileri giderse deşerim' şeklinde ithamlarda bulundum. İkametgah adresim belli, düzenli bir işte çalışıyorum beraatimi istiyorum" dedi.

Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

'BİZİ YILLARDIR TANIYORLAR'
Müşteki sanık Uğur B. savunmasında, "Olay günü eşim beni aradı. Börekçi çocuk geldi, 'teslimatını yaptıktan sonra bana mesaj attı' dedi. Bende mesajı bana atmasını söyledim. Mesajı gördükten sonra geri aradım. Hangi börekçi olduğunu sordum. Çocuğun doğum gününü yaptığımız yer olduğunu söyledi. 'Sen evden çıkma, ben sadece konuşmaya gideceğim' dedim. Yanıma kimseyi almadan yalnızca konuşma amaçlı gittim. Ben aracı dükkanın önüne çeker çekmez, beni yıllardır tanıdıkları için sanık İbrahim hemen tuvalete saklandı. Ben de numarayı Şaban ve Ömer'e gösterdim. 'Bu numaranın sahibi kim' dedim. 'Şimdi tuvalete gitti abi' dediler. Kapının arkasından kafası gözüküyordu. Tuvalet ihtiyacını gidermek için değil saklanma amaçlı girdiği kapının camından belli oluyordu.

Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

5 dakika civarı bekledim. Baktım çıkmadı. Ben de kapıya vurdum 'Korkma, konuşacağız yalnızca' dedim. Sifona basarak dışarı çıktı. Ben elimi omzuna attım. 'Sen evli barklı, çoluklu çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun' dedim. Özür dilemesini beklerken kısık seslerle bir şeyler dedi. Masada peçetelik vardı, onunla suratına bir tane vurdum. Ben konuşma amaçlı gitmiştim. Ama beni görüp tuvalete gitmesi nedeniyle 'demek ki doğru' dedim. Vurduktan sonra yakasından tutup öne doğru attım. Tekrar yanına geldim. O sırada ağabeyi Ömer Demir elinde bıçakla, bıçağı sallaya sallaya üzerime koştu. 3 yerimden bıçakladı. Vücudumda hala dikiş izleri var" ifadelerini kullandı.

Pendik’te kurye evli kadını taciz etmişti! Şok sözler: En son kafasını keseceğim diye bağırıyordu!

'SEN BURADAN CANLI ÇIKABİLECEĞİNİ Mİ ZANNEDİYORSUN'
Uğur B., "Ben Ömer'in iki kolunu tuttum. 'Sen bana saldırıyorsun ama kardeşin karıma mesaj attı' dedim. O sırada İbrahim küfretmeye başladı. Şaban, Ömer'in elindeki bıçağı aldı. Öleceğimi düşündüm, çok kan kaybediyordum. Ben dışarı kaçtım. Dışarı çıkar çıkmaz Ömer üstüme atladı. Öncesinde 'Sen buradan canlı çıkabileceğini mi zannediyorsun' dedi. Üstüme zıpladı. Aynı anda yere düştük, aynı anda kalktık. Kavga edeceğimiz sırada İbrahim sırtıma tekme attı. Yere düştüm. Yere düştükten sonra İbrahim Demir kafamı 20-30 kere tekmeledi. Ömer Demir de yumruklar attı. En son yakamdan tutup 'İçeriden bıçağı getirin, kafasını keseceğim' diye bağırıyordu. O sırada İbrahim tekmelemeye devam ediyordu. Sonra eşim geldi, 'bırakın kocamı şerefsizler' diye bağırdı. Beni oradan kurtardı. O sırada polisler geldi. Ben kesinlikle 'Sizi kurşun manyağı yapacağım' şeklinde söylemlerde de bulunmadım. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ben oraya silahla gitmedim. Beraatimi talep ederim" dedi.

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