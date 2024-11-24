Trend Galeri Trend Yaşam PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

Son dakika haberi: Aralarında 6 Bakanlığın da yer aldığı 33 kamu kurumu, KPSS şartlı ve şartsız her eğitim durumundan 16 bin 863 personel alımı yapacak. Yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarına göre alınacak personeller; zabıta, itfaiyeci, asker, polis, büro ve destek personeli gibi pozisyonlarda istihdam edilecekler. Peki personel alımı yapılacak diğer pozisyonlar hangileri? Son başvuru tarihleri nedir? İşte merak edilen detaylar...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:58
PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

Son dakika haberleri: Kamudaki istihdam açığını gidermek için 16.863 işçi ve memur alımı yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar, 33 kamu kurumunun hangi pozisyonlar için personel alımı yapacağını ve başvuruların ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Merak edilenleri sizler için derledik. İşte personel alımı ilanlarına dair tüm detaylar...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

33 KAMU KURUMU 16.863 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 34 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 16.863 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 6 bakanlık, 9 belediye, 4 üniversite, 2 kalkınma ajansı, Milli Saraylar İdaresi, TÜBİTAK, SSB, KGM, TÜRKAK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Bilecik İl Özel İdaresi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Polis Akademisi ve Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere toplamda 33 kamu kurumuna 16.863 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 MEMUR ALIMI YAPACAK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı; 12 büro personeli, 11 müze görevlisi, 99 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 destek personeli (temizlik görevlisi), 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 restoratör, 2 elektrik teknikeri, 2 peyzaj teknikeri, 3 elektrik teknisyeni, 4 bilgisayar teknisyeni olmak üzere toplamda 232 memur alımı yapacak.

80 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Başkanlık; 1 saat ustası, 1 reyzen ustası, 3 mobilya ustası, 5 sıhhi tesisat ustası, 10 inşaat ustası, 10 iskele ustası, 3 marangoz, 3 motif taş ustası, 10 boya badana ustası, 3 demir teneke ustası, 2 sıva ustası, 2 fayans ustası, 10 halı dokuma ustası, 12 saray bahçeleri ustası, 5 porselen imal ustası olmak üzere 80 adette sürekli işçi alımı yapacak.

14 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1 kıdemli yazılım mimarı, 1 Kıdemli .Net Uygulama Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 Uygulama Geliştirme Uzmanı, 2 Veri Tabanı Uzmanı, 2 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Network Uzmanı olmak üzere toplamda 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü; 1 kıdemli web yazılım uzmanı, 1 sistem yöneticisi, 1 ağ uzmanı, 2 web yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

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