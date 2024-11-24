PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

33 KAMU KURUMU 16.863 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 34 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 16.863 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 6 bakanlık, 9 belediye, 4 üniversite, 2 kalkınma ajansı, Milli Saraylar İdaresi, TÜBİTAK, SSB, KGM, TÜRKAK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Bilecik İl Özel İdaresi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Polis Akademisi ve Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere toplamda 33 kamu kurumuna 16.863 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi: