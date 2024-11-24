PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu 16 bin 863 personel alımı yapacak! Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte listesi...

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 MEMUR ALIMI YAPACAK
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı; 12 büro personeli, 11 müze görevlisi, 99 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 destek personeli (temizlik görevlisi), 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 restoratör, 2 elektrik teknikeri, 2 peyzaj teknikeri, 3 elektrik teknisyeni, 4 bilgisayar teknisyeni olmak üzere toplamda 232 memur alımı yapacak.
80 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Başkanlık; 1 saat ustası, 1 reyzen ustası, 3 mobilya ustası, 5 sıhhi tesisat ustası, 10 inşaat ustası, 10 iskele ustası, 3 marangoz, 3 motif taş ustası, 10 boya badana ustası, 3 demir teneke ustası, 2 sıva ustası, 2 fayans ustası, 10 halı dokuma ustası, 12 saray bahçeleri ustası, 5 porselen imal ustası olmak üzere 80 adette sürekli işçi alımı yapacak.
14 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.