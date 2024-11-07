PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

KAMUYA 1.928 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Memur olmak isteyenler dikkat! Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından yayımlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da içerisinde olduğu çok sayıda kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. İşte o alımlar...