PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...
Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Kamuda görev almak, memur olmak isteyenlerin merakla beklediği ilanlar kurumlar tarafından peş peşe duyurulurken adayların yakından takip ettiği memur alımı ilanları için detaylarda belli oldu. İlgili personel alımı ilanlarına göre kamuya 1.928 personel alımı yapılacak. Kadro ve kurumlarında belli olduğu memur alımı ilanlarında kamuya hakim savcı, memur, uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiye memuru, bilişim personeli gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki hangi kurum personel alımı gerçekleştiriyor? Memur alımı başvuru şartları nedir? Personel alımı için KPSS şartı var mı? İşte tüm bu sorular dahil memur alımı için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:57