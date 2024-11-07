Trend Galeri Trend Yaşam

PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Kamuda görev almak, memur olmak isteyenlerin merakla beklediği ilanlar kurumlar tarafından peş peşe duyurulurken adayların yakından takip ettiği memur alımı ilanları için detaylarda belli oldu. İlgili personel alımı ilanlarına göre kamuya 1.928 personel alımı yapılacak. Kadro ve kurumlarında belli olduğu memur alımı ilanlarında kamuya hakim savcı, memur, uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiye memuru, bilişim personeli gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki hangi kurum personel alımı gerçekleştiriyor? Memur alımı başvuru şartları nedir? Personel alımı için KPSS şartı var mı? İşte tüm bu sorular dahil memur alımı için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:57
PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuda memur olarak çalışmak isteyenler dikkat! Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak. Kurumlar adayların merakla beklediği ilanları yayımladı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MSB, Sahil Güvenlik, Diyanet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin yer aldığı çok sayıda kurum personel alımı gerçekleştirecek. İşte kadro kadro merak edilen memur alımı ilanları detayları...

PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

KAMUYA 1.928 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Memur olmak isteyenler dikkat! Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından yayımlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da içerisinde olduğu çok sayıda kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. İşte o alımlar...

PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALACAK

Adalet Bakanlığı yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 850 adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

6 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 2 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 10 sürekli işçi olmak üzere 12 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI KASIM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 1.928 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 20 İKLİM UZMAN YARDIMICISI ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığında boş bulunan
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından toplam 20 adet İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü)
sınavı ile İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvurularını 25/11/2024 - 06/12/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Şahsen ve
posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA