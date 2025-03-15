PERSONEL ALIMI MART 2025 SON DAKİKA: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamu kurumları duyurdu! Kamuya 7.392 personel alımı yapacak. 64 kurum tarafından yayımlanan kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylarında belli olduğu personel alımı süreci hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Buna göre kamu kurumları bünyesine memur, büro personeli, destek personeli, zabıta memuru, itfaiye eri, sağlık teknikeri, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, işçi gibi çok sayıda kadroda personel alacak. İşte detaylar...