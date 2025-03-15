Trend Galeri Trend Yaşam PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenleri sevindiren haber geldi! Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak. 64 kurum yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Buna göre 64 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 7.392 personel alımı yapacak. Kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, TPAO, çok sayıda belediye ve kamu kurumu personel alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Peki memur alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte kamu personel alımı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:42
PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamu kurumları duyurdu! Kamuya 7.392 personel alımı yapacak. 64 kurum tarafından yayımlanan kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylarında belli olduğu personel alımı süreci hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Buna göre kamu kurumları bünyesine memur, büro personeli, destek personeli, zabıta memuru, itfaiye eri, sağlık teknikeri, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, işçi gibi çok sayıda kadroda personel alacak. İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Personel alımı ilanları:

TPAO 106 İŞÇİ ALACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 önlisans mezunu işçi alınacak.

Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Giresun üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 26 Mart tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 80 MEMUR ALACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak.

Alımlar; itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar, hemşire, mühendis kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.