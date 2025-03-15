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PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
PERSONEL ALIMI SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak! 64 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenleri sevindiren haber geldi! Kamuya 7.392 personel alımı yapılacak. 64 kurum yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Buna göre 64 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 7.392 personel alımı yapacak. Kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, TPAO, çok sayıda belediye ve kamu kurumu personel alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Peki memur alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte kamu personel alımı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:42