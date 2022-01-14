Pes artık dedirten olay! Bitcoin’de milyonda bir olasılık gerçekleşti!

Bitcoin madenciliğinde eşine daha önce neredeyse hiç rastlanmamış bir olay yaşandı. 126 TH/s'lik kazım gücüne sahip olan bireysel bir madenci, 1 milyon 400 binde 1 ihtimali gerçekleştirerek bir bitcoin bloğunun şifresini çözmeyi başardı.

Dünya genelindeki bitcoin ağ gücünün yalnızca yüzde 0.000072'sine sahip olan madenci, çözdüğü blok ile tam 6.25 adet bitcoin'in sahibi oldu. Elde edilen bitcoin'in 13 Ocak saat 17:35 itibarıyla değeri, tam 277 bin dolar.

Bitcoin bloklarını çözebilmek hiç de kolay bir iş değil. Zira bu bloklar şifreli şekilde kazım devam ettikçe çözmek zorlaşıyor. Zaten bu yüzden ötürü de 21 milyon adet bitcoin'in tamamının piyasaya sürülebilmesi ancak 2140 yılında mümkün olacak. İşte tam da bu noktada, madencilik havuzları devreye giriyor.

Farklı farklı havuzlara dahil olan bitcoin madencileri, tabiri caizse güç birliği yaparak bu şifreleri çözmeye çalışıyorlar. 126 TH/s'lik güç ile 6.25 bitcoin'in sahibi olan madenci ise hiçbir havuza dahil değildi ve tamamen bireysel olarak kazım yapıyordu.