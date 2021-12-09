Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Fransız otomotiv devi Peugeot, Avrupa'da tamamen elektrikli araç markasına dönüşeceğini resmi olarak açıkladı. Buna göre, 2030 itibariyle piyasaya sürülen tüm Peugeot modelleri yalnızca elektrikli olacak. Benzinli veya dizel araç satışı olmayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CEO Linda Jackson, "Yeni Stellantis platformlarına geçiş yaptığımız için - STLA Small, Medium, Large - 2030 itibariyle Avrupa'daki tüm modellerimiz elektrikli olacak." Öte yandan Jackson, diğer pazarlarda içten yanmalı motorlarla var olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da Avrupa'da tamamen elektrikli markaya dönüşecekleri tarihi açıklamışlardı. Buna göre DS 2026'da, Alfa Romeo 2027'de, Opel ise 2028'de sadece elektrikli otomobil satmaya başlayacak. Bu kararların açıklanması çok da sürpriz değil. Zira yeni regülasyonlara göre 2035 itibariyle Avrupa'da dizel ve benzinli araç satmak imkansız hale gelecek.