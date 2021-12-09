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Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Otomobil üreticilerinin çoğu gelecekte elektrikli araç markası haline dönüşmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylar içinde bazı isimler gelecek planlarından bahsetmişti. Kısa süre önce Peugeot'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Otomotiv devinin CEO'su Linda Jackson, Avrupa'da sadece elektrikli Peugeot modellerinin olacağını söyledi ve tarih verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:28
Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Fransız otomotiv devi Peugeot, Avrupa'da tamamen elektrikli araç markasına dönüşeceğini resmi olarak açıkladı. Buna göre, 2030 itibariyle piyasaya sürülen tüm Peugeot modelleri yalnızca elektrikli olacak. Benzinli veya dizel araç satışı olmayacak.

Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CEO Linda Jackson, "Yeni Stellantis platformlarına geçiş yaptığımız için - STLA Small, Medium, Large - 2030 itibariyle Avrupa'daki tüm modellerimiz elektrikli olacak." Öte yandan Jackson, diğer pazarlarda içten yanmalı motorlarla var olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da Avrupa'da tamamen elektrikli markaya dönüşecekleri tarihi açıklamışlardı. Buna göre DS 2026'da, Alfa Romeo 2027'de, Opel ise 2028'de sadece elektrikli otomobil satmaya başlayacak. Bu kararların açıklanması çok da sürpriz değil. Zira yeni regülasyonlara göre 2035 itibariyle Avrupa'da dizel ve benzinli araç satmak imkansız hale gelecek.

Peugeot benzinli ve dizel araçların fişini çekmeye hazırlanıyor! Ünlü marka tarih verdi

Peugeot'nun mevcut ürün gamında elektrikli ve elektrik destekli (PHEV) modellerin oranı yüzde 70. Sadece yakında sonlandırılacak olan 108'de ve 5008 SUV'da elektrik desteği bulunmuyor. Peugeot 3008 SUV halihazırda şarj edilebilir hibrit seçeneğe sahip. Yeni nesil 3008 ise Fransa'daki Sochaux fabrikasında tamamen elektrikli olarak üretilecek. 2024 itibariyle tüm modellerin elektrikli (veya PHEV) seçeneği bulunacak. (Donanımhaber)

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