Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Asiye Ateş videoda hayata el salladı!

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramış, ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Korkunç olayla ilgili sitede pitbull besleyen 3 kişi tutuklandı. Kan donduran ifadelerde bulunan tutuklular köpeğin kendilerine ait olmadığını belirtti. Öte yandan hayati tehlikesi bulunan Asiye Ateş'ten iyi haber geldi. Küçük kız Asiye'nin hastanede çekilen ilk videosunda el salladığı görüldü. İşte hastaneden gelen ilk görüntüler…
Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı.
Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.
ASİYE ATEŞ'İN HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜSÜ GELDİ
Pitbull saldırısına uğrayarak dehşeti yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in hayati tehlikesi devam ederken hastaneden gelen ilk görüntüleri yüreklere biraz olsun su serpti.
Küçük kız Asiye'nin hastaneden gelen ilk görüntüsünde el salladığı görüldü.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Küçük kız hayata el salladı! | Video
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada "Bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.
Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.