Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Asiye Ateş videoda hayata el salladı!

Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada "Bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.

Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.