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POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) 32. Dönem için 12 bin polis memuru alımı yapacak. Ön başvuruları 21 Kasım'da başlayan alımlara ilişkin POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorusu araştırma konusu oldu. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ederken 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi araştırmaların odağında yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:40
POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi

POMEM 12 bin polis alımı için başvuru şartlarını sağlayan adaylar ön başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Başvuru sonuç tarihi için Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamaları takip edilirken, POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorusu yankı uyandırdı. Adayların ön başvuru işlemleri 9 Aralık saat 17.00'ye kadar alınacak olup şartları sağlayan adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına tabi tutulacak. İşte 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi hakkında son durum.

POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi

POMEM 32. DÖNEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Önceki yıllar baz alındığında ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi

POMEM 12 BİN POLİS ALIMI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
POMEM kapsamında 12 bin polis alımı için ön başvurular 21 Kasım tarihinde başladı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi girilerek yapılabilecek.

ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 32. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuç tarihi

Başvuru yapabilmek için adaylardan Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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