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Porsche'nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Porsche kısa süre önce Porsche Taycan GTS ve GTS Sport Turismo modellerini duyurmuştu. Alman otomotiv devi şimdi de yeni bombasını patlattı ve Porsche Vision Gran Turismo Concept'i tanıttı. Bu aracı isteyen herkes kullanabilecek. Peki nasıl olacak? Çünkü Porsche Vision Gran Turismo Concept sanal dünyaya özel olarak tasarlandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:34
Porsche’nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Otomotiv devi Porsche ve Sony'nin yan kuruluşu olan oyun geliştirme firması Polyphony Digital'in ortaklığıyla tasarlanan sanal dünyaya özel bir model tanıtıldı.

Porsche’nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

'Gran Turismo' oyun serisinin 7. versiyonu için üretilen Porsche Vision Gran Turismo, markanın bir oyunda kullanılmak için oluşturduğu ilk model.

Porsche’nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Seri üretim için gerekli olan kısıtlamalardan kurtulan markanın tasarımcısı Michael Mauer, "Tamamen sanal dünya için tasarlanan araç bizim için heyecan verici olanaklar sunuyor" dedi.

Porsche’nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Porsche'nin iç tasarımı da ileriye dönük olarak tasarlanmış. Örneğin, konsept otomobilin kokpitinde tamamen vegan malzemeler kullanılmış.

Porsche’nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Genç nesillere ulaşmak açısından sanal oyun dünyasının önemli olduğunu vurgulayan Porsche'nin Pazarlama Şefi Robert Ader, "Porsche için motor sporları ister gerçek ister sanal olsun DNA'mızın bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

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