Porsche'nin bu spor arabasını isteyen herkes kullanabilecek! Resmen tanıttı!

Otomotiv devi Porsche ve Sony'nin yan kuruluşu olan oyun geliştirme firması Polyphony Digital'in ortaklığıyla tasarlanan sanal dünyaya özel bir model tanıtıldı.

'Gran Turismo' oyun serisinin 7. versiyonu için üretilen Porsche Vision Gran Turismo, markanın bir oyunda kullanılmak için oluşturduğu ilk model.

Seri üretim için gerekli olan kısıtlamalardan kurtulan markanın tasarımcısı Michael Mauer, "Tamamen sanal dünya için tasarlanan araç bizim için heyecan verici olanaklar sunuyor" dedi.

Porsche'nin iç tasarımı da ileriye dönük olarak tasarlanmış. Örneğin, konsept otomobilin kokpitinde tamamen vegan malzemeler kullanılmış.