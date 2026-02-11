Trend
POTA ZAMANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat 2026 Survivor eleme adayı
Survivor 2026'da haftanın en kritik gecesi yaşanıyor! Ünlüler ve Gönüllüler takımı, adada kalma umutlarını sürdürmek için dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Güç ve dayanıklılığın sınırlarının zorlandığı bu akşamda, kaybeden takımı oldukça sert bir konsey bekliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? Nagihan'ın sakatlık raporunda ne yazıyor? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 00:14