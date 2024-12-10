Prof. Dr. Orhan Ekren İngiltere’de sırra kadem bastı! 2 haftadır haber alınamıyor!

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır.