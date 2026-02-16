Trend Galeri Trend Yaşam Ramazan ne zaman, ilk sahura hangi gün, saat kaçta kalkılacak? On bir ayın sultanı geliyor!

Müslümanların hasretle beklediği mübarek Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. 2026'da kıştan bahara uzanan bir döneme denk gelen on bir ayın sultanı, manevi atmosferiyle yine gönülleri aydınlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre ilk oruç Şubat ayının ikinci yarısında tutulacak. Bu noktada "Ramazan ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak?" sorusu da sıkça araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 17:58