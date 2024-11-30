Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD'İN SON DURUMU

Real Madrid, ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alırken, Getafe ile karşılaşacak. Ancak Carlo Ancelotti'nin ekibi, ciddi bir sakatlık sorunuyla mücadele ediyor.

Kesin olmayan kadroda yer alan oyuncular : Carvajal, Alaba, Tchouaméni, Militao, Vinicius ve Rodrygo, bu maçta forma giyemeyecek.