Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında Getafe'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a mağlup olarak 24. sıraya gerileyen eflatun beyazlılar, La Liga'da Getafe karşısında alacakları galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Real Madrid'de Alaba, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Vinicius ve Rodrygo gibi önemli oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise büyük merak konusu. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler, bu kritik karşılaşmada ilk 11'de yer alacak mı?