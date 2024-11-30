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Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında Getafe'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a mağlup olarak 24. sıraya gerileyen eflatun beyazlılar, La Liga'da Getafe karşısında alacakları galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Real Madrid'de Alaba, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Vinicius ve Rodrygo gibi önemli oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise büyük merak konusu. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler, bu kritik karşılaşmada ilk 11'de yer alacak mı?

Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:06
Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Getafe ile karşılaşacak. Sakatlıklarla başı dertte olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri büyük bir merak konusu. Özellikle milli futbolcumuz Arda Güler'in bu önemli maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı ise dikkatle takip ediliyor.Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 15. hafta maçları kapsamında Real Madrid - Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 18.15'te başlayacak.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe karşılaşmasının canlı yayın kanalı bulunmuyor.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD'İN SON DURUMU
Real Madrid, ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alırken, Getafe ile karşılaşacak. Ancak Carlo Ancelotti'nin ekibi, ciddi bir sakatlık sorunuyla mücadele ediyor.

Kesin olmayan kadroda yer alan oyuncular: Carvajal, Alaba, Tchouaméni, Militao, Vinicius ve Rodrygo, bu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlık durumu maç saatine kadar netleşecek olan oyuncular: Camavinga, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe maçında Arda Güler oynayacak mı?

GETAFE'NİN SON DURUMU

Getafe, ligde 13 puanla 15. sırada bulunuyor ve deplasmanda zorlu Real Madrid karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Ancak, Getafe'nin de eksik oyuncuları bulunuyor.

Sakatlar: Carlos Alena ve Borja Mayoral, bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Cezalılar: Djene ve Bertuğ Yıldırım, bu karşılaşmada görev alamayacak.

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